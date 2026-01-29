“Il Postino” al Ciné-Club di Monaco: cinema, convivialità e parole da condividere

Oggi, 29 gennaio, il Diocesi di Monaco propone ogni mese un appuntamento speciale per gli appassionati di cinema con il Ciné-Club “Un film pour en parler”, un’occasione conviviale per guardare un film insieme e scambiare opinioni sul tema proposto.

La serata inizia alle 19:00 con un pasto condiviso: ogni partecipante porta qualcosa da mettere in comune, creando un momento di convivialità e amicizia che accompagna l’inizio della serata.

Alle 20:00 è prevista la proiezione del film del mese, seguita da un breve dibattito, durante il quale gli spettatori possono confrontarsi sulle tematiche emerse e condividere riflessioni, in un’atmosfera rilassata e accogliente.

Oggi, il Ciné-Club ospita “Il Postino” (1994) di Michael Radford, con Philippe Noiret, Massimo Troisi e Maria Grazia Cucinotta. Ambientato negli anni ’50 su una piccola isola italiana, il film racconta la storia del giovane Mario (Massimo Troisi), che ottiene il lavoro di postino personale del celebre poeta Pablo Neruda (Philippe Noiret). Dalla loro amicizia nasce un legame unico, rafforzato dalla poesia, che aiuta Mario a conquistare il cuore della bella Béatrice (Maria Grazia Cucinotta).

L’iniziativa si svolgerà all’AGORA – Maison diocésaine e rappresenta un’opportunità per vivere il cinema in modo partecipativo, scoprire storie significative e condividere momenti piacevoli con amici e amanti della settima arte.

Per l’intera stagione 2025-2026, il Ciné-Club propone un calendario di film con sinossi disponibili sul sito del Diocesi di Monaco. Ogni serata combina cultura, convivialità e riflessione, offrendo agli spettatori un’esperienza unica che va oltre la semplice visione del film.

https://diocese.mc/evenement/cine-club-il-postino