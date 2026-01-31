Il Vice Primo Ministro di Malta Ian Borg in visita di lavoro a Monaco

Il Vice-Premier e Ministro degli Affari Esteri e del Turismo di Malta, S.E. Ian Borg, ha compiuto una visita di lavoro a Monaco il 21 e 22 gennaio, su invito della Consigliere-Ministro delle Relazioni Esterne e della Cooperazione, S.E. Isabelle Berro-Amadeï. La missione si inserisce nel quadro del rafforzamento dei legami tra i due Paesi, basati su valori comuni, impegno per il multilateralismo e visione condivisa sullo sviluppo sostenibile.

Durante la sua permanenza, il Vice-Premier Borg ha visitato il nuovo quartiere Mareterra accompagnato dalla Consigliere-Ministro dell’Equipaggiamento, dell’Ambiente e dell’Urbanistica, Céline Caron-Dagioni. La delegazione maltese ha inoltre esplorato il Museo Oceanografico e lo Yacht Club di Monaco, simboli dell’eccellenza marittima e dell’impegno del Principato per l’innovazione e la tutela degli oceani, priorità condivise con Malta.

Nell’ambito della visita, la delegazione ha partecipato a una presentazione economica con istituzioni locali e attori del settore privato, finalizzata a individuare nuove opportunità di collaborazione nei settori del turismo, del yachting e delle telecomunicazioni.

Un momento chiave della missione è stata la firma, da parte di S.E. Ian Borg e del Consigliere-Ministro delle Finanze e dell’Economia, Pierre-André Chiappori, dell’aggiornamento dell’Accordo di non doppia imposizione tra Monaco e Malta.

La visita si è conclusa con un cocktail offerto da S.E. il Ministro d’État Christophe Mirmand, alla presenza dei membri del Governo monegasco e dell’Ambasciatore di Monaco a Malta, S.E. Anne Eastwood. L’evento ha rappresentato un’occasione per confermare l’ambizione condivisa di rafforzare e dinamizzare la collaborazione bilaterale.