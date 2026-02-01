Monaco e Giappone: 20 anni di amicizia diplomatica

20º anniversario delle relazioni diplomatiche tra il Principato di Monaco e Giappone.

Il 2026 segna il 20º anniversario delle relazioni diplomatiche tra il Principato di Monaco e Giappone. Per celebrare questo importante traguardo, nel corso dell’anno saranno organizzati numerosi eventi volti a rafforzare i legami di amicizia e collaborazione tra i due Paesi.

A Monaco, il programma prevede una reception ufficiale, incontri artistici e dimostrazioni di arte floreale giapponese (Ikebana), accompagnate da una tradizionale cerimonia del tè, spettacoli di tamburi giapponesi, esposizioni di artigianato e attività dedicate ai più piccoli. La maggior parte di queste iniziative sarà ad accesso libero, invitando il pubblico a partecipare numeroso.

A Tokyo, invece, sono previste una reception istituzionale e l’organizzazione di un gala, consolidando così il dialogo culturale e istituzionale tra le due nazioni.

Per celebrare simbolicamente questo anniversario, è stato creato un logo rappresentativo del rafforzamento dei rapporti bilaterali. Gli eventi sono promossi dall’Ambasciata di Monaco in Giappone, dall’Ambasciata del Giappone nel Principato, dal Consolato Onorario del Giappone nel Principato e dall’associazione “Monaco Friends of Japan”.

Ulteriori iniziative saranno sviluppate da diverse realtà del Principato, nell’ambito di questo importante programma celebrativo, confermando l’impegno comune nel rafforzamento dei rapporti culturali, sociali e diplomatici tra Monaco e Giappone.