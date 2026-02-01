Il Club degli Aeronauti di Monaco rilancia la propria dimensione internazionale nel 2026

Dalle rive monegasche ai cieli del Qatar e dell’Italia, la mongolfiera nazionale si afferma come un vero ambasciatore aereo del Principato.

L’anno 2025 resterà impresso come una svolta decisiva per il Club degli Aeronauti di Monaco. Il momento culminante di questa dinamica è stato rappresentato dalla presentazione ufficiale del pallone Monaco-Moravia, svelato in occasione del prestigioso Monaco Yacht Show sulle Terrasses du Soleil e successivamente durante una serata eccezionale in Piazza del Palazzo del Principe.

Per la prima volta, il pubblico ha potuto scoprire questo nuovo pallone nazionale, frutto di una partnership di grande rilievo con Moravia Yachting.

È seguito un primo importante viaggio in Qatar, in occasione di uno dei più grandi raduni aeronautici al mondo. In tale contesto, gli Aeronauti di Monaco hanno fatto sventolare i colori rosso e bianco nel cielo qatariota, accanto a equipaggi provenienti da ogni parte del mondo, confermando la dimensione internazionale ormai raggiunta dal club.

«L’invito ricevuto per partecipare al 6° Qatar Balloon Festival, nel mese di dicembre, rappresenta un importante riconoscimento della qualità del nostro team. Siamo orgogliosi di aver avuto il privilegio di rappresentare il Principato in occasione di questo evento eccezionale», ha affermato Alain Cruteanschii, Presidente del Club degli Aeronauti di Monaco e pilota del pallone MONACO-MORAVIA.

Il viaggio in Qatar ha così coronato un anno 2025 particolarmente intenso, segnato da numerose operazioni e da una crescita costante delle attività del club.

«Il nostro nuovo partner MORAVIA YACHTING ci consente di disporre dei mezzi necessari per sostenere le nostre ambizioni internazionali e di valorizzare l’immagine del Principato nel mondo, partecipando ai più importanti eventi aeronautici a livello globale. Stiamo rispondendo alle numerose richieste di partecipazione che riceviamo da tutti i continenti», ha aggiunto il Presidente.

Il programma per il 2026

Fedele alle proprie tradizioni, il Club degli Aeronauti di Monaco ha inaugurato il 2026 in Italia, in occasione del Festival Internazionale di Mondovì, in Piemonte, manifestazione di riferimento nel settore.

Il pallone Monaco-Moravia ha preso il volo in un’atmosfera calorosa e conviviale, confermando il forte legame del club con questo appuntamento che, da diverse stagioni, segna l’inizio del calendario annuale.

«La città di Mondovì è la base operativa ufficiale degli Aeronauti di Monaco e siamo membri a pieno titolo dell’aeroclub di Mondovì. Questi giorni trascorsi sul posto segnano l’avvio dell’anno aeronautico e ci permettono di realizzare immagini di grande qualità», ha dichiarato Alain Cruteanschii.

Il 2026 si preannuncia come uno degli anni più ambiziosi nella storia del club. Attraverso ciascuna delle sue apparizioni, il pallone Monaco-Moravia continuerà a portare in alto l’immagine del Principato, contribuendo a posizionare Monaco come un attore riconosciuto nel mondo della mongolfiera, sia a livello internazionale sia all’interno del Principato.

Nel corso dell’anno, il club sarà presente al Festival Internazionale delle Mongolfiere di Château-d’Oex, in Svizzera, in programma dal 24 gennaio al 1° febbraio 2026, che riunisce il maggior numero di palloni aerostatici in montagna al mondo. È inoltre prevista la partecipazione a un tentativo di record storico con la traversata della Manica da parte di 200 palloni, progetto subordinato a condizioni meteorologiche favorevoli entro il 30 aprile 2026.

Parallelamente, è in fase di organizzazione un tour nei più suggestivi siti alpini, tra cui Gstaad, Verbier, Méribel e Courchevel. Il club beneficia inoltre del sostegno costante di S.A.S. il Principe Alberto II, Presidente d’Onore, che autorizza i decolli da Piazza del Palazzo del Principe. Qualora le condizioni lo consentano, sono previsti voli congiunti con altre mongolfiere ecologiche nei mesi di febbraio, marzo e aprile, in vista della preparazione della futura Coppa Principe Alberto II 2027.

