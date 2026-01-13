Monaco United colpisce forte e conquista da sola la vetta del campionato (Foto)

«Le ragazze hanno disputato una partita straordinaria. Era una gara dall’importanza fondamentale: il primo posto in classifica e, soprattutto, uno scontro diretto con il nostro principale avversario in campionato.»

Così Marco Simone, presidente e allenatore di Monaco United, ha commentato il successo che segna un punto di svolta nella stagione.

Per la sua prima partita dell’anno 2026, Monaco United ha infatti conquistato una vittoria cruciale nella corsa alla promozione. Le monegasche ospitavano il Carros, diretto concorrente per l’accesso alla categoria superiore nella prossima stagione, in un attesissimo big match al vertice del campionato.

Prima del fischio d’inizio, le due squadre erano appaiate in testa alla classifica, con Monaco United al primo posto soltanto grazie a una migliore differenza reti. La posta in gioco era dunque altissima: questo duello poteva permettere a una delle due formazioni di prendere il largo e insediarsi stabilmente al comando.

Disputato in casa, allo Stadio Didier Deschamps, l’incontro ha richiamato un pubblico numeroso, accorso per assistere a quello che rappresentava già un vero snodo della stagione. La partita è stata anche l’occasione per l’allenatore Marco Simone di inserire i rinforzi invernali, alcuni dei quali hanno subito trovato spazio importante, se non addirittura un posto da titolare.

Nonostante il gol iniziale delle ospiti, Monaco United non ha mai mostrato segni di incertezza. Le giocatrici hanno reagito immediatamente con intensità e determinazione, rendendosi pericolose quasi subito grazie a una serie di occasioni. È stata infine Marina Makanza a ristabilire l’equilibrio al 16° minuto, dando il vero via alla partita delle monegasche.

Da quel momento, il dominio si è consolidato con una notevole efficacia sotto porta. Monaco United è riuscita a prendere il largo prima dell’intervallo, rientrando negli spogliatoi con un confortevole vantaggio di 4-1, già indicativo di una superiorità evidente in tutti i settori del gioco.

«Abbiamo interpretato male alcuni momenti del primo tempo, probabilmente anche a causa della volontà di imporre subito il nostro gioco e di un po’ di tensione legata all’importanza della partita. È del tutto naturale, visto che le giocatrici conoscevano la posta in palio dei tre punti», ha spiegato Marco Simone, aggiungendo che «nel complesso, la prestazione è positiva, sia dal punto di vista statistico che del gioco».

Il livello espresso è stato particolarmente apprezzato, con automatismi ben rodati e un’integrazione riuscita delle nuove giocatrici, pienamente coinvolte nel progetto collettivo. Nel secondo tempo l’obiettivo era chiaro: confermare la vittoria continuando a proporre un gioco ambizioso e spettacolare. E così è stato.

Alla ripresa, i gol si sono susseguiti rapidamente, permettendo a Monaco United di mettersi subito e definitivamente al sicuro. Il dominio si è accentuato per tutta la seconda frazione, con un possesso palla quasi totale. Lo staff ha inoltre approfittato del largo vantaggio per effettuare numerosi cambi, consentendo a tutto il gruppo di partecipare alla festa. Il risultato finale, 10-1, premia una prestazione collettiva pienamente riuscita.

Giocatrice chiave del sistema di gioco e grande protagonista di questa vittoria, Sarah Magnier ha dichiarato: «Abbiamo preparato bene questa partita, come tutte le altre del resto. Sono soddisfatta di poter aiutare la mia squadra essendo decisiva, sia vincendo i duelli, sia con i gol o con gli assist. Fisicamente mi sento molto bene. Sentirsi utili alla squadra è gratificante. Mi trovo molto a mio agio in questo gruppo, il che mi permette di crescere ed esprimermi al meglio».

Da segnalare che l’incontro si è svolto alla presenza di Joël Bouzou, presidente e fondatore di Peace & Sport, partner ufficiale di Monaco United, venuto a sostenere il club e a salutare il lavoro svolto dall’inizio della stagione.

Grazie a questo successo clamoroso, Monaco United conquista da sola la vetta del campionato, con una differenza reti ampiamente favorevole e un distacco aumentato sul principale concorrente diretto, il Carros. «Il bilancio di questa prima parte di stagione è quindi molto positivo. Al di là dei risultati, l’obiettivo principale era quello di instaurare una mentalità e una vera filosofia di gioco che rappresentano il DNA del club: vincere, ma con stile», afferma Marco Simone.

Sarah Magnier aggiunge: «Gli automatismi sono sempre più presenti. Questa vittoria ci permette di acquisire ancora più fiducia, il che aiuta anche le nuove arrivate a sentirsi a proprio agio all’interno del gruppo. Sta a noi mantenere questa dinamica fino alla fine della stagione».

Una giornata ideale per il club, che può ora affrontare il prosieguo della stagione con ambizione, serenità e la ferma volontà di avvicinarsi ancora di più all’obiettivo principale fissato qualche mese fa: la promozione al livello superiore (Régionale 1).

«Questa vittoria è molto importante. Ci colloca in una posizione che dovremo ovviamente mantenere fino al termine della stagione. Ma senza fare calcoli né pensare che il campionato sia già finito, perché tutta la fase di ritorno deve ancora essere giocata…», conclude Marco Simone.



