Monaco Run Gramaglia e Carlo App: un’alleanza per valorizzare i volontari

È una prima assoluta per il Monaco Run Gramaglia e per l’applicazione monegasca Carlo, che hanno scelto di unire le forze in un’iniziativa innovativa dedicata al reclutamento e alla valorizzazione dei volontari. L’obiettivo è chiaro: rafforzare l’impegno dei bénévoles e sostenere lo sviluppo della pratica del running nel Principato di Monaco.

Questa collaborazione inedita si inserisce naturalmente in una logica di sviluppo locale, capace di mobilitare sia gli appassionati di eventi sportivi sia gli attori economici monegaschi. Grazie al supporto dell’app Carlo, la Fédération Monégasque d’Athlétisme potrà ampliare la propria rete di volontari, offrendo loro un riconoscimento concreto sotto forma di un “package bénévole” arricchito da buoni d’acquisto Carlo, utilizzabili presso i commerci del Principato.

«I volontari sono al cuore della riuscita dei nostri eventi», sottolinea Rodolphe Berlin, Vicepresidente della Fédération Monégasque d’Athlétisme. «Questo partenariato con l’applicazione Carlo si inserisce pienamente nella nostra volontà di valorizzare il loro impegno, rafforzando al contempo le sinergie locali al servizio dello sviluppo dell’atletica e del running in Principato».

Sulla stessa linea Armand Bahri, Direttore Commerciale di Carlo App: «Attraverso Carlo desideriamo sostenere gli eventi che animano il Principato, incoraggiare la nostra comunità a scoprirli e a parteciparvi, e creare legami concreti tra i promotori di progetti locali e i commercianti monegaschi. Questa partnership con il Monaco Run Gramaglia va esattamente in questa direzione. Permette di valorizzare l’implicazione dei volontari offrendo loro vantaggi tangibili, direttamente utilizzabili presso i commerci del territorio».

Per Carlo, l’iniziativa rappresenta anche un’affermazione del proprio ruolo come programma di fidelizzazione di prossimità, impegnato al fianco dello sport, dell’impegno civico e dell’economia locale. Un modello virtuoso che unisce evento sportivo, comunità e tessuto economico, rafforzando il legame tra cittadini e Principato.