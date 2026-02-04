“Magies d’ailleurs”: il Musée d’Anthropologie préhistorique inaugura la nuova esposizione temporanea

Sous le Haut Patronage de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco, il Musée d’Anthropologie préhistorique, fondato dal principe Albert Ier, presenta la sua nuova esposizione temporanea “Magies d’ailleurs”, un evento che promette di incantare visitatori di tutte le età con un percorso attraverso credenze, riti e pratiche magiche di culture lontane nel tempo e nello spazio.

L’esposizione sarà visitabile tutti i giorni, dal 15 dicembre 2025 al 15 dicembre 2026, dalle ore 9:00 alle 18:00. I biglietti sono disponibili a 5 €, con tariffe ridotte a 2,5 € per studenti e ingresso gratuito per i bambini sotto i 10 anni, oltre a categorie speciali come possessori di carta d’identità monégasque, membri AMP, SPELEOCLUB, ICOM, persone con disabilità, guide-conférencier e giornalisti internazionali.

Per chi desidera un’esperienza più approfondita, sono disponibili visite guidate su prenotazione all’indirizzo mediationMAP@gouv.mc , con tariffe di 10 € per persone oltre i 10 anni e 5 € per bambini dai 5 ai 10 anni, mentre i più piccoli sotto i 5 anni partecipano gratuitamente.

“Magies d’ailleurs” rappresenta un’opportunità unica per esplorare pratiche e simboli di antiche civiltà attraverso oggetti, documenti e narrazioni curatoriali, arricchite da spiegazioni che rendono il percorso educativo e coinvolgente. Il Museo conferma così il suo impegno nel diffondere la conoscenza antropologica con un approccio accessibile e appassionante.

https://map.gouv.mc/