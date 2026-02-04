Tre appuntamenti straordinari tra Mozart, Bartoli-Domingo e Debussy: un febbraio lirico indimenticabile

Il mese di febbraio apre le sue porte con tre eventi di alto livello internazionale a Monaco- Mozart, Bartoli-Domingo e Debussy:

9 febbraio 2026 – Così fan tutte di Mozart

Per la terza volta, l’Opéra de Monte-Carlo ospita la Wiener Staatsoper con una versione semi-scénica di Così fan tutte al Grimaldi Forum. Sul palco, un cast di interpreti di fama internazionale: Cecilia Bartoli, Adriana Gonzalez, Samantha Hankey, Peter Kellner, Filipe Manu e Alessandro Corbelli, diretti da Stefano Visconti. La produzione rende omaggio alla trilogia Da Ponte, combinando arguzia, eleganza e ironia di Mozart. Un evento raro, frutto della collaborazione artistica tra due grandi case d’opera europee.

14 febbraio 2026 – Recital Cecilia Bartoli e Plácido Domingo

La celebre mezzosoprano Cecilia Bartoli invita Plácido Domingo a un recital eccezionale nella Salle Garnier. Dopo il successo del concerto del 2023, i due artisti proporranno un programma elegante, generoso e profondamente mediterraneo, accompagnati al pianoforte da David Fray, in una serata intima e ricca di emozione.

22-28 febbraio 2026 – Pelléas et Mélisande di Claude Debussy

L’opera francese di Debussy sarà presentata in una nuova produzione diretta da Kazuki Yamada con l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Il cast internazionale include Huw Montague Rendall (Pelléas), Lea Desandre (Mélisande), Gerald Finley (Golaud), Laurent Naouri (Arkel), Jennifer Courcier (Yniold) e Marie Gautrot (Geneviève). La messa in scena è di Jean-Louis Grinda, con scenografie e luci di Laurent Castaingt e costumi di Jorge Jara. Pelléas et Mélisande propone al pubblico un’esperienza lirica di rara profondità, sospesa tra sogno, destino e mistero.

Informazioni e prenotazioni:

Contatti: communication@opera.mc

Sito ufficiale: https://opera.mc/

Gli eventi sono aperti al pubblico, con posti limitati: si consiglia la prenotazione anticipata per garantire la partecipazione.



