Mentone si prepara a stupire: torna la Fête du Citron® con Le Meraviglie del Vivente

L’edizione 2026 è dedicata al tema “Le Meraviglie del Vivente” e propone un ricco programma di spettacoli, esposizioni e appuntamenti che trasformano la città in un autentico scenario vivente. Carri monumentali interamente decorati con agrumi, corsi diurni e notturni e una grande esposizione gratuita nei Giardini Biovès invitano il pubblico a scoprire anche il territorio di Mentone, Riviera & Meraviglie.

Una festa iconica tra storia e vitalità

Profondamente radicata nella storia locale, la Fête du Citron® di Mentone attira ogni anno circa 240.000 visitatori, confermandosi come una delle manifestazioni più singolari del calendario invernale. Per oltre quindici giorni, la città diventa un palcoscenico a cielo aperto in cui arte, natura e tradizione popolare si incontrano in un’esplosione di colori e profumi.

Nel 2019 la Fête du Citron® è stata riconosciuta dal Ministero della Cultura francese e inserita nell’Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale della Francia, a testimonianza del suo carattere unico al mondo.

L’esposizione di motivi in agrumi nei Giardini Biovès

Cuore storico della manifestazione fin dal 1936, i Giardini Biovès ospitano un’esposizione gratuita di spettacolari strutture monumentali realizzate con limoni e arance. Alcune installazioni richiedono fino a quindici tonnellate di agrumi e sono costruite interamente a mano, frutto di migliaia di ore di lavoro.

Le scenografie, ispirate al tema dell’edizione, sono visitabili liberamente per tutta la durata della festa, dal 14 febbraio al 1° marzo 2026. Nei giardini sono inoltre presenti stand dei produttori locali con specialità agrumicole del territorio mentonese.

I Corsos dei Frutti d’Oro: lo spettacolo diurno

Evento centrale della Fête du Citron®, i Corsos dei Frutti d’Oro animano il lungomare di Mentone con la sfilata di dieci carri decorati con migliaia di limoni e arance. Fanfare, musicisti, danzatori e artisti accompagnano il corteo in un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Domenica 15 e 22 febbraio e 1° marzo 2026, ore 14.30

Promenade du Soleil

I Corsos notturni: luce, musica e fuochi d’artificio

Al calare della sera, i Corsos notturni offrono una dimensione ancora più suggestiva della festa. I carri illuminati sfilano tra giochi di luce e musica, creando un’atmosfera spettacolare che culmina con uno spettacolo pirotecnico alle ore 22.30.

Giovedì 19 e 26 febbraio 2026, ore 21.00

Promenade du Soleil

Mentone oltre la festa

Durante la Fête du Citron®, Mentone e il suo territorio propongono numerose esperienze complementari: attività legate al limone, visite guidate, escursioni, percorsi culturali e scoperte del patrimonio storico e architettonico, dalla sala dei Matrimoni decorata da Jean Cocteau ai palazzi Belle Époque, fino ai borghi e ai siti storici dell’entroterra.

Conosciuta come città-giardino, Mentone vanta un patrimonio botanico di grande valore, con giardini tropicali e botanici e una vegetazione rigogliosa favorita dal clima mite invernale. Tra mare e montagna, il territorio di Mentone, Riviera & Meraviglie si conferma una destinazione autentica, capace ogni inverno di trasformare la città in uno spettacolo vivente.



