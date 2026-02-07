Genitori sotto pressione: a Nizza un ciclo di incontri per affrontare l’esaurimento genitoriale e le sfide educative

La genitorialità non è solo sinonimo di felicità, ma può trasformarsi in una vera prova di resistenza fisica ed emotiva.

Per questo la Città di Nizza lancia i Rendez-vous della genitorialità, un ciclo di incontri informativi e momenti di confronto dedicati alle famiglie e ai professionisti della prima infanzia.



Il primo appuntamento è in programma lunedì 9 febbraio 2026 dalle 18.30 alle 20.30 alla Maison des associations Garibaldi (12ter, place Garibaldi), con una conferenza dedicata a un tema sempre più attuale: l’esaurimento genitoriale. A guidare l’incontro sarà Emmanuelle Junca, psicoanalista e terapeuta.



Diventare genitori è spesso associato alla gioia, ma nella realtà quotidiana può trasformarsi in uno “tsunami”: notti insonni, rientro al lavoro, gestione dei figli più grandi e dubbi sul proprio ruolo possono generare un forte sovraccarico emotivo.

L’obiettivo dell’incontro è offrire strumenti di comprensione e supporto, partendo da un principio chiave: prendersi cura dei genitori significa aiutare anche i bambini a crescere meglio.

Ingresso gratuito su iscrizione.