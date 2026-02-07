Genitori sotto pressione: a Nizza un ciclo di incontri per affrontare l’esaurimento genitoriale e le sfide educative

La genitorialità non è solo sinonimo di felicità, ma può trasformarsi in una vera prova di resistenza fisica ed emotiva.
Per questo la Città di Nizza lancia i Rendez-vous della genitorialità, un ciclo di incontri informativi e momenti di confronto dedicati alle famiglie e ai professionisti della prima infanzia.
Il primo appuntamento è in programma lunedì 9 febbraio 2026 dalle 18.30 alle 20.30 alla Maison des associations Garibaldi (12ter, place Garibaldi), con una conferenza dedicata a un tema sempre più attuale: l’esaurimento genitoriale. A guidare l’incontro sarà Emmanuelle Junca, psicoanalista e terapeuta.
Diventare genitori è spesso associato alla gioia, ma nella realtà quotidiana può trasformarsi in uno “tsunami”: notti insonni, rientro al lavoro, gestione dei figli più grandi e dubbi sul proprio ruolo possono generare un forte sovraccarico emotivo.
L’obiettivo dell’incontro è offrire strumenti di comprensione e supporto, partendo da un principio chiave: prendersi cura dei genitori significa aiutare anche i bambini a crescere meglio.
Ingresso gratuito su iscrizione.
I prossimi appuntamenti
12 marzo 2026 – Maison de Services Nice
Dalla tettarella alla forchetta: il momento del pasto
Infermiera pediatrica e dietista parleranno di svezzamento, quantità, consistenze e autonomia alimentare del bambino.
9 aprile 2026 – Maison de Services Nice
Il sonno del bambino: parliamone
Una psicologa comunale affronterà ritmi sonno-veglia, durata del sonno e segnali di stanchezza nei più piccoli.
6 maggio 2026 – Maison de Services Nice
Limiti e punti di riferimento per crescere
Come dire “no”, gestire le frustrazioni e costruire regole efficaci fin dalla prima infanzia.
16 giugno 2026 – Maison de Services Nice
Il primo ingresso a scuola: una tappa per bambini e genitori
Consigli pratici per preparare la separazione e affrontare serenamente l’inizio della scuola materna.
Disponibili anche i podcast
Chi non può partecipare agli incontri in presenza può ascoltare i podcast dedicati sul sito del Comune di Nizza.