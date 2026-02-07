Giornata mondiale di preghiera per i malati a Monaco

Domenica 8 febbraio 2026, dalle 15:00 alle 16:30, l’Eglise Saint-Nicolas ospiterà la Messa Diocesana in occasione della Giornata mondiale di preghiera per i malati.

L’evento, presieduto dal Servizio della Salute, sarà guidato da Monseigneur Dominique-Marie David e rappresenta un momento di raccoglimento e preghiera dedicato a chi affronta malattie o sofferenze, alle loro famiglie e a quanti si prendono cura dei più fragili.

La celebrazione offrirà ai partecipanti l’opportunità di unirsi in una riflessione spirituale profonda, all’insegna della solidarietà e del sostegno comunitario, valori centrali nella vita della diocesi di Monaco.

Tutti sono invitati a partecipare a questa Messa speciale, che rinnova l’attenzione e la preghiera della comunità verso chi soffre, consolidando il legame tra fede e cura del prossimo.

