Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato ala decisione del Presidente Trump d'abbandonare ogni accordo sulla lotta all'inquinamento e di riaprire le miniere per l'estrazione del carbone tra lo sconcerto di tutti gli ecologisti, questa simpatica vignetta.
In Breve
domenica 15 febbraio
sabato 14 febbraio
venerdì 13 febbraio
giovedì 12 febbraio
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Altre notizie | 15 febbraio 2026, 10:00
Quando una vignetta vale come mille editoriali
Idea del...cavolo!
Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato ala decisione del Presidente Trump d'abbandonare ogni accordo sulla lotta all'inquinamento e di riaprire le miniere per l'estrazione del carbone tra lo sconcerto di tutti gli ecologisti, questa simpatica vignetta.
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?