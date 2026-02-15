 / Altre notizie

Quando una vignetta vale come mille editoriali

Idea del...cavolo!

Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato ala decisione del Presidente Trump d'abbandonare ogni accordo sulla lotta all'inquinamento e di riaprire le miniere per l'estrazione del carbone tra lo sconcerto di tutti gli ecologisti, questa simpatica vignetta.



Beppe Tassone

