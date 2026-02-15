Mentone, al Museo di Preistoria regionale la mostra “D’un cap à l’autre” racconta un milione di anni di storia del territorio

A Mentone il passato remoto dialoga con le sfide del presente grazie all’esposizione “D’un cap à l’autre”, ospitata al Musée de Préhistoire régionale. La mostra-dossier è inserita all’interno dell’allestimento permanente dedicato alla preistoria locale, completamente rinnovato nel 2022, e propone un racconto scientifico che attraversa oltre un milione di anni di evoluzione umana e biodiversità del territorio.

Il percorso prende in esame l’area compresa tra Cap Martin e Cap Mortola, dove durante il Quaternario popolazioni umane fossili hanno saputo adattarsi ai mutamenti provocati da terremoti e fasi climatiche differenti. La mostra evidenzia come il paesaggio costiero, un tempo modellato esclusivamente da processi naturali, sia oggi profondamente trasformato dall’azione dell’uomo, segnando l’ingresso nell’epoca dell’Antropocene.

Attraverso reperti, pannelli esplicativi e contenuti scientifici accessibili, l’esposizione invita a riflettere sul rapporto tra ambiente e presenza umana: non solo una ricostruzione storica, ma anche uno stimolo alla consapevolezza contemporanea sui cambiamenti irreversibili già in atto nel territorio mediterraneo.

Informazioni pratiche

La mostra è visitabile fino al 29 giugno 2026 negli orari 10.00-12.30 e 14.00-18.00, tutti i giorni tranne il martedì.

Biglietti: intero 3 €, ridotto 2,25 €, gruppi adulti 1,50 €; ingresso gratuito la prima domenica del mese.

Per informazioni: +33 4 89 81 52 12.