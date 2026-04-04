Settimana Santa 2026 nel Principato di Monaco: oggi la Veglia Pasquale, domani la Pasqua nelle parrocchie del territorio

Nel cuore della Settimana Santa 2026, il Principato di Monaco e le comunità limitrofe si preparano a vivere uno dei momenti più intensi dell’anno liturgico. Oggi, sabato 4 aprile, si celebrano i riti del Sabato Santo e le attese Veglie Pasquali, mentre domani, domenica 5 aprile, si terranno le solenni celebrazioni della Pasqua.
Di seguito il programma aggiornato e completo delle celebrazioni, con tutti gli orari e i luoghi.
Sabato Santo – 4 aprile 2026
Ufficio delle Tenebre
- Cattedrale: ore 9:00
- Saint-Charles: ore 8:30
- Saint-Nicolas: ore 9:30
Veglia Pasquale
- Cappella dei Carmes: ore 18:00 (veglia di preghiera)
- Cattedrale: ore 21:00
- Saint-Charles: ore 21:30
- Sainte-Dévote: ore 21:00
- Saint-Martin: ore 21:00
- Saint-Nicolas: ore 20:30
Domenica di Pasqua – 5 aprile 2026
Messe del giorno
- Cattedrale: ore 10:30 (messa pontificale)
- Cappella della Misericordia: ore 8:30 / 18:00 (in latino)
- Saint-Charles: ore 8:30 / 10:30 / 12:00 (in inglese) / 18:30 (in italiano)
- Sainte-Dévote: ore 8:30 / 10:30 / 11:45 (in italiano) / 18:00
- Sacré-Cœur: ore 10:30
- Saint-Nicolas: ore 10:30 / 11:45 (in italiano) / 18:00
- Cappella dei Carmes: ore 9:00 / 10:00 / 11:00 / 12:00 / 18:00
Parrocchia dello Spirito Santo – Beausoleil
Sabato Santo
- ore 21:30: Veglia Pasquale
Pasqua
- ore 11:00: Messa
Cap-d’Ail
Sabato Santo
- ore 21:00: Veglia Pasquale
(bendizione del Fuoco Nuovo, del cero pasquale, annuncio della Pasqua, rinnovazione del Battesimo e momento conviviale aperto a tutti nella sala parrocchiale)
Domenica di Pasqua
- ore 9:00: Messa secondo la forma antica
- ore 10:00: Messa solenne della Resurrezione con organo e violino
La Turbie / Peille
Sabato Santo
- ore 21:00: Veglia Pasquale
Domenica di Pasqua
- ore 9:00 (Peille)
- ore 10:00 (La Turbie)
Le celebrazioni di queste ore rappresentano il culmine del cammino pasquale: dalla solennità della Veglia, con i suoi riti simbolici della luce e della rinascita, fino alle messe della Domenica di Pasqua, che celebrano la Resurrezione. Un appuntamento centrale per la comunità locale e per i numerosi fedeli e visitatori presenti nel Principato.