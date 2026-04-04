Settimana Santa 2026 nel Principato di Monaco: oggi la Veglia Pasquale, domani la Pasqua nelle parrocchie del territorio

Nel cuore della Settimana Santa 2026, il Principato di Monaco e le comunità limitrofe si preparano a vivere uno dei momenti più intensi dell’anno liturgico. Oggi, sabato 4 aprile, si celebrano i riti del Sabato Santo e le attese Veglie Pasquali, mentre domani, domenica 5 aprile, si terranno le solenni celebrazioni della Pasqua.

Di seguito il programma aggiornato e completo delle celebrazioni, con tutti gli orari e i luoghi.

Sabato Santo – 4 aprile 2026

Ufficio delle Tenebre

Cattedrale : ore 9:00

: ore 9:00 Saint-Charles : ore 8:30

: ore 8:30 Saint-Nicolas: ore 9:30

Veglia Pasquale

Cappella dei Carmes : ore 18:00 (veglia di preghiera)

: ore 18:00 (veglia di preghiera) Cattedrale : ore 21:00

: ore 21:00 Saint-Charles : ore 21:30

: ore 21:30 Sainte-Dévote : ore 21:00

: ore 21:00 Saint-Martin : ore 21:00

: ore 21:00 Saint-Nicolas: ore 20:30

Domenica di Pasqua – 5 aprile 2026

Messe del giorno

Cattedrale : ore 10:30 (messa pontificale)

: ore 10:30 (messa pontificale) Cappella della Misericordia : ore 8:30 / 18:00 (in latino)

: ore 8:30 / 18:00 (in latino) Saint-Charles : ore 8:30 / 10:30 / 12:00 (in inglese) / 18:30 (in italiano)

: ore 8:30 / 10:30 / 12:00 (in inglese) / 18:30 (in italiano) Sainte-Dévote : ore 8:30 / 10:30 / 11:45 (in italiano) / 18:00

: ore 8:30 / 10:30 / 11:45 (in italiano) / 18:00 Sacré-Cœur : ore 10:30

: ore 10:30 Saint-Nicolas : ore 10:30 / 11:45 (in italiano) / 18:00

: ore 10:30 / 11:45 (in italiano) / 18:00 Cappella dei Carmes: ore 9:00 / 10:00 / 11:00 / 12:00 / 18:00

Parrocchia dello Spirito Santo – Beausoleil

Sabato Santo

ore 21:30: Veglia Pasquale

Pasqua

ore 11:00: Messa

Cap-d’Ail

Sabato Santo

ore 21:00: Veglia Pasquale

(bendizione del Fuoco Nuovo, del cero pasquale, annuncio della Pasqua, rinnovazione del Battesimo e momento conviviale aperto a tutti nella sala parrocchiale)

Domenica di Pasqua

ore 9:00: Messa secondo la forma antica

ore 10:00: Messa solenne della Resurrezione con organo e violino

La Turbie / Peille

Sabato Santo

ore 21:00: Veglia Pasquale

Domenica di Pasqua

ore 9:00 (Peille)

ore 10:00 (La Turbie)

Le celebrazioni di queste ore rappresentano il culmine del cammino pasquale: dalla solennità della Veglia, con i suoi riti simbolici della luce e della rinascita, fino alle messe della Domenica di Pasqua, che celebrano la Resurrezione. Un appuntamento centrale per la comunità locale e per i numerosi fedeli e visitatori presenti nel Principato.

