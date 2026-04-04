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Eventi | 04 aprile 2026, 06:59

Settimana Santa 2026 nel Principato di Monaco: oggi la Veglia Pasquale, domani la Pasqua nelle parrocchie del territorio

Il calendario completo delle celebrazioni dal Sabato Santo alla Domenica di Pasqua tra Monaco, Beausoleil, Cap-d’Ail e La Turbie/Peille

Il calendario completo delle celebrazioni dal Sabato Santo alla Domenica di Pasqua

Il calendario completo delle celebrazioni dal Sabato Santo alla Domenica di Pasqua

Nel cuore della Settimana Santa 2026, il Principato di Monaco e le comunità limitrofe si preparano a vivere uno dei momenti più intensi dell’anno liturgico. Oggi, sabato 4 aprile, si celebrano i riti del Sabato Santo e le attese Veglie Pasquali, mentre domani, domenica 5 aprile, si terranno le solenni celebrazioni della Pasqua.

Di seguito il programma aggiornato e completo delle celebrazioni, con tutti gli orari e i luoghi.

Sabato Santo – 4 aprile 2026

Ufficio delle Tenebre

  • Cattedrale: ore 9:00
  • Saint-Charles: ore 8:30
  • Saint-Nicolas: ore 9:30

Veglia Pasquale

  • Cappella dei Carmes: ore 18:00 (veglia di preghiera)
  • Cattedrale: ore 21:00
  • Saint-Charles: ore 21:30
  • Sainte-Dévote: ore 21:00
  • Saint-Martin: ore 21:00
  • Saint-Nicolas: ore 20:30

Domenica di Pasqua – 5 aprile 2026

Messe del giorno

  • Cattedrale: ore 10:30 (messa pontificale)
  • Cappella della Misericordia: ore 8:30 / 18:00 (in latino)
  • Saint-Charles: ore 8:30 / 10:30 / 12:00 (in inglese) / 18:30 (in italiano)
  • Sainte-Dévote: ore 8:30 / 10:30 / 11:45 (in italiano) / 18:00
  • Sacré-Cœur: ore 10:30
  • Saint-Nicolas: ore 10:30 / 11:45 (in italiano) / 18:00
  • Cappella dei Carmes: ore 9:00 / 10:00 / 11:00 / 12:00 / 18:00

Parrocchia dello Spirito Santo – Beausoleil

Sabato Santo

  • ore 21:30: Veglia Pasquale

Pasqua

  • ore 11:00: Messa

Cap-d’Ail

Sabato Santo

  • ore 21:00: Veglia Pasquale
    (bendizione del Fuoco Nuovo, del cero pasquale, annuncio della Pasqua, rinnovazione del Battesimo e momento conviviale aperto a tutti nella sala parrocchiale)

Domenica di Pasqua

  • ore 9:00: Messa secondo la forma antica
  • ore 10:00: Messa solenne della Resurrezione con organo e violino

La Turbie / Peille

Sabato Santo

  • ore 21:00: Veglia Pasquale

Domenica di Pasqua

  • ore 9:00 (Peille)
  • ore 10:00 (La Turbie)

Le celebrazioni di queste ore rappresentano il culmine del cammino pasquale: dalla solennità della Veglia, con i suoi riti simbolici della luce e della rinascita, fino alle messe della Domenica di Pasqua, che celebrano la Resurrezione. Un appuntamento centrale per la comunità locale e per i numerosi fedeli e visitatori presenti nel Principato.
 

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