La commedia brillante “Le pire premier rencard de l'histoire” in scena al Théâtre des Muses di Monaco

Dal 2 aprile, e in scena fino al 5 aprile alle ore 20:00, il Théâtre des Muses porta in scena lo spettacolo teatrale “Le pire premier rencard de l'histoire”, una commedia brillante e contemporanea che, già da due giorni, è in scena davanti al pubblico.

Al centro della scena, Corinne e Marc: due persone apparentemente incompatibili che stanno per incontrarsi per un primo appuntamento. Ma è davvero un desiderio condiviso o il risultato delle pressioni sociali e delle aspettative imposte dalla società e dai social media?

Intorno a loro ruotano anche altri personaggi, come la cameriera e il proprietario del bar, ognuno alle prese con le proprie difficoltà. In un intreccio dinamico e serrato, lo spettacolo mette in luce quanto sia complesso — e al tempo stesso necessario — entrare in relazione con l’altro, soprattutto in un mondo sempre più polarizzato.

Lo spettacolo affronta con tono satirico e intelligente le contrapposizioni ideologiche della società contemporanea: femminismo contro patriarcato, ambientalismo contro capitalismo, giovani contro anziani, sinistra contro destra. In questo scenario, emerge una domanda fondamentale: è ancora possibile incontrarsi e comprendersi senza scontrarsi?

Accolta con entusiasmo dalla critica francese, la commedia ha raccolto numerosi consensi. Testate come Le Parisien ne lodano “gli attori eccellenti, la scrittura incisiva e la messa in scena dinamica”, mentre France Info TV la definisce “una commedia pungente, intelligente e originale”. Per L’Oeil d’Olivier si tratta di “una sorpresa impeccabile”, e Sélection Sorties la descrive come “un gioiello teatrale da non perdere”.

Per informazioni e prenotazioni: https://www.letheatredesmuses.com/

L’accessibilità della struttura rende inoltre l’evento fruibile a tutti.

I biglietti sono disponibili a partire da 19 euro (ridotto giovani) e fino a 31 euro (tariffa intera).

