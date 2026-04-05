Art Monte-Carlo celebra la sua decima edizione al Grimaldi Forum

Art Monte-Carlo festeggia nel 2026 la sua decima edizione, in programma al Grimaldi Forum dal 29 aprile al 1° maggio. In poco meno di un decennio, la fiera ha consolidato la propria identità, distinguendosi per un approccio selettivo e per un contesto espositivo elegante, pensato per valorizzare il dialogo tra opere, gallerie e pubblico.

Per celebrare questo traguardo, l’evento riunirà una trentina di gallerie di rilievo internazionale, confermando una linea curatoriale che privilegia qualità e coerenza rispetto alla quantità. La scelta di mantenere dimensioni contenute si traduce in un percorso espositivo ordinato e accessibile, capace di accompagnare il visitatore in un’esperienza immersiva ma al tempo stesso chiara.

Tra gli elementi più significativi dell’edizione 2026 figura il progetto espositivo Earthly Delights, curato da Stefano Rabolli Pansera. La mostra prende spunto dall’immaginario di Luis Buñuel, esplorando il bar come spazio simbolico dove si intrecciano ritualità, desiderio e introspezione. In questa prospettiva, “il piacere viene interpretato come una forza generativa”, capace di attivare processi creativi in cui memoria e immaginazione si fondono.

La cornice del Grimaldi Forum, con la sua architettura contemporanea e le infrastrutture all’avanguardia, contribuisce a rendere la manifestazione un punto d’incontro privilegiato non solo per collezionisti e professionisti, ma anche per un pubblico più ampio di appassionati e curiosi, attratti da una proposta artistica rigorosa e ben articolata.

L’apertura ufficiale è prevista per martedì 28 aprile, con un vernissage su invito, mentre nei giorni successivi il pubblico potrà accedere alla fiera con orari pomeridiani. I biglietti sono disponibili con tariffa intera di 35 euro e ridotta di 20 euro.