Cérémonie des Vœux 2026: la Sûreté publique traccia il bilancio e guarda al futuro

Si è svolta la tradizionale Cérémonie des Vœux della Direzione della Sûreté publique, sotto la presidenza di S.A.S. il Principe Alberto II, alla presenza di S.E. il Ministro di Stato, del Consigliere di Governo - Ministro dell’Interno, e delle principali autorità del Principato.

Il Direttore della Sûreté publique, Eric ARELLA, a capo dei 628 uomini e donne che compongono il suo personale, ha ripercorso i momenti salienti dell’anno 2025, evidenziando dati che mostrano una delinquenza moderata e complessivamente sotto controllo. Ha ricordato i principali obiettivi di progresso del piano di riforma avviato dalla sua nomina. Inoltre, ha delineato gli obiettivi per il 2026, incentrati su azioni di modernizzazione e razionalizzazione interna, sullo sviluppo della cooperazione internazionale e sulla preparazione specifica di eventi di grande rilievo.

M. ARELLA ha concluso il suo intervento ringraziando S.A.S. il Principe Alberto II e i membri del Governo Principesco per la loro presenza e per il sostegno quotidianamente dimostrato alla Direzione della Sûreté publique, rivolgendosi infine a tutti i presenti con i suoi più calorosi auguri.