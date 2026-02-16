Christelle Chollet celebra 20 anni di carriera con lo spettacolo “20 ans déjà” al Casino Barrière Menton

In questo nuovo spettacolo, Christelle Chollet celebra i suoi vent’anni di carriera: accompagnata dai musicisti dal vivo, porta sul palco sketch e celebri brani musicali reinterpretati, coinvolgendo il pubblico con energia, follia, ironia e personaggi vivaci. L’artista osserva la società contemporanea scavando nei suoi paradossi, trasformandoli in comicità e momenti di emozione tra risate e riflessione.

La stampa ha riconosciuto il suo talento: Le Figaro parla di “scrittura, interpretazione e ritmo vicini all’eccellenza”, Télérama la definisce un “talento insolente”, Le Parisien la celebra come “la rockstar dell’umorismo”, mentre Paris Match esalta la sua voce come un tesoro e Direct Matin paragona lo spettacolo a un’esperienza degna di Broadway.

Informazioni pratiche:

Posti a sedere liberi e non numerati secondo categoria.

Apertura della sala 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

L’accesso alle aree gioco e ristorazione del casinò è riservato ai maggiorenni muniti di documento d’identità valido.

Formula dopo-spettacolo disponibile al ristorante Le Colombale a 23 € (antipasto o piatto + dessert), su prenotazione online su thefork.com.

Biglietti: tariffe secondo categoria disponibili online sul sito ufficiale QUI.