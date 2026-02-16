“De Toumaï à Sapiens”: al Museo di Antropologia Preistorica di Monaco la storia delle origini dell’uomo

Il Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco inaugura il 15 febbraio 2026 la nuova esposizione “De Toumaï à Sapiens”, un percorso scientifico dedicato alle origini della specie umana.
Attraverso una narrazione riccamente illustrata, la mostra accompagna il visitatore lungo la storia evolutiva dell’Homo sapiens, inserendolo nel quadro più ampio della linea degli ominini, ovvero l’insieme delle specie che hanno preceduto e affiancato l’uomo moderno nel corso di milioni di anni.
Il progetto espositivo propone una lettura chiara e accessibile della paleoantropologia: dalle prime forme umane fino alla comparsa dell’uomo contemporaneo, evidenziando le principali trasformazioni biologiche e il progressivo sviluppo della specie.
L’iniziativa si inserisce nella vocazione scientifica dell’istituzione monegasca fondata dal Principe Alberto I, da oltre un secolo impegnata nello studio e nella divulgazione delle origini dell’umanità. La mostra si rivolge a un pubblico ampio — famiglie, studenti e appassionati — con l’obiettivo di rendere comprensibile uno dei grandi temi della ricerca scientifica: da dove veniamo.
Visitabile fino al 15 ottobre 2026, “De Toumaï à Sapiens” si propone come un’importante iniziativa culturale del Principato, invitando il pubblico a scoprire in modo semplice e chiaro le tappe fondamentali dell’evoluzione umana, dalle origini fino all’uomo moderno.
Informazioni pratiche
Periodo: 15 febbraio 2026 – 16 ottobre 2026
Orari: tutti i giorni, dalle 9:00 alle 18:00
Biglietti
5 € ingresso intero
2,5 € studenti
Gratuito per bambini sotto i 10 anni
Gratuito per cittadini monegaschi (con documento), membri AMP, SPELEOCLUB, ICOM, persone con disabilità, guide-conferenziere e stampa internazionale
Visite guidate (solo su prenotazione)
Prenotazioni: : map@gouv.mc
10 € a persona oltre i 10 anni
5 € tra 5 e 10 anni
Gratuito sotto i 5 anni