Pasqua 2026 a Mentone: celebrazione religiosa e caccia alle uova alla Chapelle Sainte Jeanne d’Arc

Mentone celebra la Pasqua con un evento che unisce tradizione religiosa e momenti dedicati a tutti.

Domenica 5 aprile 2026, a partire dalle ore 9:00, la Chapelle Sainte Jeanne d’Arc ospiterà una speciale mattinata pasquale organizzata dall’associazione “Les compagnons de Jeanne d’Arc”.

L’iniziativa, di carattere culturale e religioso, prevede una celebrazione della Pasqua seguita da una tradizionale caccia alle uova, pensata per coinvolgere in particolare i più piccoli in un’atmosfera festosa e partecipativa. L’evento rappresenta un’occasione per vivere il significato della Pasqua in comunità, coniugando spiritualità e momenti ludici.

Situata nel suggestivo contesto del Val du Careï, la cappella sarà il punto di ritrovo per residenti e visitatori, offrendo un ambiente accogliente e accessibile: la struttura è infatti fruibile anche da persone con mobilità ridotta, garantendo un accesso autonomo in carrozzina.

L’organizzazione invita tutti gli interessati a partecipare a questa mattinata speciale, pensata per celebrare una delle ricorrenze più importanti dell’anno in un clima di riflessione e serenità.