L'Opéra de Monte-Carlo presenta la stagione 2026/2027, la quinta sotto la direzione artistica di Cecilia Bartoli (Foto)

L’Opèra de Monte-Carlo punta dritto al cuore del pubblico, celebrando la nuova stagione 2026/2027 con idee originali e artisti di fama internazionale.

Opéra de Monte-Carlo Foto: 2022 © Joan Bracco



Questa nuova stagione propone un percorso ricco e sfaccettato attraverso i grandi capolavori del repertorio interpretati da alcune delle voci più significative del nostro tempo. Da Carmen a Siegfried, da Porgy and Bess a Rigoletto, passando per Fidelio, in una versione da concerto interpretata dalla Wiener Staatsoper, L'Italiana in Algeri e La Vie parisienne: la programmazione attraversa un ampio spettro di emozioni, tra intensità drammatica e leggerezza. In filigrana, le grandi figure dell'amore ostacolato attraversano queste opere, ricordando quanto l'opera resti il luogo privilegiato delle passioni umane.

Cecilia Bartoli Foto: © OMC - Fabrice Demessence



La stagione accoglie inoltre proposte originali, come Il ritorno d'Ulisse in patria in una versione che porta in scena delle marionette e vede la partecipazione del Coro dell'Opera di Cape Town.

Recital e concerti scandiranno questi mesi di musica con artisti di primo piano, tra cui Jonathan Tetelman, Asmik Grigorian, Anna Netrebko, Cecilia Bartoli, Franco Fagioli, Brian Jagde e George Petean.

Opéra de Monte-Carlo Foto: © MONTE-CARLO SBM



Una stagione che afferma, con forza, la vitalità e la varietà dell'arte lirica contemporanea.

Più che una semplice stagione, è un invito a riscoprire l’opera senza filtri: viva, accessibile, piena di emozioni.

Per dettagli e prenotazioni visitare il sito ufficiale dell’Opéra di Monte-Carlo.

https://www.opera.mc/