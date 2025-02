Carnevale di Nizza, il programma di questa settimana (Foto)

È iniziata una settimana dal denso programma e ricca di in iniziative: il Carnevale di Nizza vive i suoi momenti esaltanti.



Questo il programma da oggi, martedì 18 febbraio 2025 a lunedì 24 febbraio 2025 .

Sfilata dei Carri Illuminati

Martedì 18 febbraio 2025 ore 20,30

Sabato 22 febbraio 2025 ore 20,30

Sfilata diurna dei carri

Domenica 23 febbraio 2025 ore 14,30

Battaglia dei fiori

Mercoledì 19 febbraio 2025 ore 14,30

Sabato 22 febbraio 2025 ore 14,30

Santuario

Martedì 18 febbraio 2025 ore 15 – Opéra, Vieux Nice – Rue Saint François de Paule 4

Un viaggio nelle profondità dell’oceano: la delegazione del Costa Rica, ospite d’onore del Carnevale, presenta uno spettacolo unico all’Opéra de Nice: Sanctuaire. L’evento è un invito alla comunità internazionale a unirsi nella difesa degli oceani, con un focus particolare sull’Isola Cocos, simbolo di biodiversità e patrimonio naturale.



Ideato dal Ministero della Cultura e della Gioventù del Costa Rica, Sanctuaire combina la danza, il circo e la musica per raccontare la bellezza e la fragilità degli ecosistemi marini. Attraverso la danza, si esprime la fluidità delle correnti oceaniche; con il circo, si affrontano le sfide dell’inquinamento; e la musica evoca il canto della vita sottomarina, sottolineando l’urgenza di proteggere questi ambienti.



Il Costa Rica, profondamente legato al mare, utilizza l’arte per sensibilizzare sull’importanza dell’oceano, non solo come vasto spazio blu, ma come ecosistema vitale per la nostra esistenza. Sanctuaire celebra anche il ruolo cruciale delle donne e degli uomini pescatori come custodi dell’oceano, evidenziando il loro contributo alla sua preservazione.



Notturna del Villaggio del Carnevale

Giovedì 20 febbraio 2025 dalle 18 alle 22 - Village du Carnaval - Square Leclerc, Promenade du Paillon

In programma: sardinata, socca, serata musicale e programmazione “insolita”.

Un momento unico con un mix live di Sir Ali, produttore e giornalista di fama, per una serata festosa e immersiva nel cuore del jazz.

Programmazione di Imago Records & Production





La settimana successiva

Tutto il Carnevale di Nizza, giorno per giorno. Questo il programma



Corsi carnevaleschi illuminati

Martedì 25 febbraio 2025 ore 20,30

Sabato 1° marzo 2025 ore 20,30 – A seguire (gratuiti) l’incenerimento del Re e i fuochi d’artificio

Battaglie dei fiori

Mercoledì 26 febbraio 2025 ore 14,30

Sabato 1° marzo 2025 ore 14,30

Lou Queernaval

Venerdì 28 febbraio 2025 ore 20,30

Nocturne du Village du Carnaval

Giovedì 27 febbraio 2025 dalle ore 15