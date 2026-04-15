Mostra fotografica “Patrimonio in pericolo” ai Giardini Saint-Martin: i giovani protagonisti a Monaco

La Direzione degli Affari Culturali del Principato di Monaco ha inaugurato mercoledì 8 aprile, alla presenza di Alberto II di Monaco, la mostra fotografica “Patrimonio in pericolo”, allestita sulle griglie dei Giardini Saint-Martin, nel quartiere del Rocher.

L’esposizione presenta le opere vincitrici della seconda edizione del concorso fotografico dedicato ai giovani tra gli 11 e i 25 anni, ispirato al tema “Patrimonio in pericolo”, in linea con l’edizione 2026 delle Giornate Europee del Patrimonio.

Il tema scelto richiama l’attenzione sulle minacce che incombono sul patrimonio culturale, sia materiale – come oggetti d’arte, architetture, opere scritte, paesaggi costruiti, giardini e siti archeologici – sia immateriale, includendo tradizioni, lingue, arti dello spettacolo, rituali, artigianato e gastronomia. Tra i principali fattori di rischio figurano il cambiamento climatico, le catastrofi naturali, le trasformazioni sociali, l’urbanizzazione e il turismo di massa.

L’iniziativa ha offerto ai partecipanti l’opportunità di riflettere sul valore del patrimonio culturale e sulle possibili strategie per la sua salvaguardia. Il concorso, aperto dal 15 gennaio al 15 marzo, ha messo in luce prospettive originali e significative da parte della giovane generazione sul patrimonio del Principato.

Una giuria di esperti, composta da Stéphane Bern, figura di riferimento nella valorizzazione del patrimonio, dal fotografo e documentarista di fama internazionale Nick Danziger e da personalità del panorama culturale monegasco, ha selezionato 15 fotografie tra le candidature ricevute. Le opere saranno esposte fino al 4 ottobre 2026, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio nel Principato.

Durante l’inaugurazione ufficiale sono stati inoltre assegnati tre premi “Colpi di cuore della giuria”, suddivisi per fasce d’età (11-14 anni, 15-18 anni, 19-25 anni).

I riconoscimenti sono stati attribuiti a Stacy Formosa per “Ma chère Principauté”, Anne-Sophie Theroue per “Mémoire fragile derrière une grille” ed Elisa Fabris Lagrassa per “A lenga munegascu ün periculu”:

Stacy FORMOSA "Ma chère Principauté"



Anne-Sophie THEROUE "Mémoire fragile derrière une grille"



Elisa FABRIS LAGRASSA "A lenga munegascu ün periculu"



La mostra è aperta al pubblico con accesso libero fino al 4 ottobre 2026.

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