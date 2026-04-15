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Eventi | 15 aprile 2026, 13:00

Mostra fotografica “Patrimonio in pericolo” ai Giardini Saint-Martin: i giovani protagonisti a Monaco

Esposte fino al 4 ottobre 2026 le 15 opere selezionate dal concorso fotografico promosso dalla Direzione degli Affari Culturali, inaugurato alla presenza del Principe Alberto II.

Concorso fotografico per giovani fotografi dagli 11 ai 25 anni sul tema “Patrimonio in pericolo”.

Concorso fotografico per giovani fotografi dagli 11 ai 25 anni sul tema “Patrimonio in pericolo”.

La Direzione degli Affari Culturali del Principato di Monaco ha inaugurato mercoledì 8 aprile, alla presenza di Alberto II di Monaco, la mostra fotografica “Patrimonio in pericolo”, allestita sulle griglie dei Giardini Saint-Martin, nel quartiere del Rocher.

L’esposizione presenta le opere vincitrici della seconda edizione del concorso fotografico dedicato ai giovani tra gli 11 e i 25 anni, ispirato al tema “Patrimonio in pericolo”, in linea con l’edizione 2026 delle Giornate Europee del Patrimonio.

Il tema scelto richiama l’attenzione sulle minacce che incombono sul patrimonio culturale, sia materiale – come oggetti d’arte, architetture, opere scritte, paesaggi costruiti, giardini e siti archeologici – sia immateriale, includendo tradizioni, lingue, arti dello spettacolo, rituali, artigianato e gastronomia. Tra i principali fattori di rischio figurano il cambiamento climatico, le catastrofi naturali, le trasformazioni sociali, l’urbanizzazione e il turismo di massa.

L’iniziativa ha offerto ai partecipanti l’opportunità di riflettere sul valore del patrimonio culturale e sulle possibili strategie per la sua salvaguardia. Il concorso, aperto dal 15 gennaio al 15 marzo, ha messo in luce prospettive originali e significative da parte della giovane generazione sul patrimonio del Principato.

Una giuria di esperti, composta da Stéphane Bern, figura di riferimento nella valorizzazione del patrimonio, dal fotografo e documentarista di fama internazionale Nick Danziger e da personalità del panorama culturale monegasco, ha selezionato 15 fotografie tra le candidature ricevute. Le opere saranno esposte fino al 4 ottobre 2026, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio nel Principato.

Durante l’inaugurazione ufficiale sono stati inoltre assegnati tre premi “Colpi di cuore della giuria”, suddivisi per fasce d’età (11-14 anni, 15-18 anni, 19-25 anni). 

I riconoscimenti sono stati attribuiti a Stacy Formosa per “Ma chère Principauté”, Anne-Sophie Theroue per “Mémoire fragile derrière une grille” ed Elisa Fabris Lagrassa per “A lenga munegascu ün periculu”:

Stacy FORMOSA "Ma chère Principauté"
 

Anne-Sophie THEROUE "Mémoire fragile derrière une grille"
 

Elisa FABRIS LAGRASSA "A lenga munegascu ün periculu"
 

La mostra è aperta al pubblico con accesso libero fino al 4 ottobre 2026.

https://www.gouv.mc/ 

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Redazione

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