Concerto di musica da camera “Music, Maestro!” con opere di Camille Saint-Saëns, Claude Debussy e Ernest Chausson

Si terrà il 18 aprile 2026 alle ore 19:00, presso l’Église Réformée de Monaco, l’evento musicale intitolato “Music, Maestro!”, inserito nella stagione 2025-2026 di “Les Concerts de la Voûte”.

L’iniziativa è organizzata dall’Église Réformée de Monaco e propone un programma dedicato alla musica da camera francese, con l’esecuzione di tre composizioni di rilievo del repertorio classico.

Il concerto prevede la Sonata n. 1 per violino e pianoforte, Op. 75 di Camille Saint-Saëns, la Sonata per violoncello e pianoforte di Claude Debussy e il Trio per violino, violoncello e pianoforte, Op. 3 di Ernest Chausson.

Al termine dell’esibizione è previsto un momento conviviale con un “friendly drink”.

L’evento si svolgerà presso la sede di 7, rue Louis Notari, a Monaco. Si segnala che la struttura non è accessibile.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’organizzazione al numero telefonico 93 30 29 27 o all’indirizzo email lesconcertsdelavoute@gmail.com oppure visitare il sito ufficiale: https://www.lesconcertsdelavoute.com/