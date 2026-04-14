Les Nuits Guitares 2026: Rival Sons, Last Train e Marlon Magnée protagonisti del festival musicale di Beaulieu-sur-Mer (Foto e Video)

Beaulieu-sur-Mer si prepara ad accogliere Les Nuits Guitares, il festival musicale nato nel 2000 che tornerà dal 3 al 5 luglio 2026 nella suggestiva cornice del Jardin de l’Olivaie, di fronte al porto cittadino. L’evento offrirà tre serate di concerti dal vivo immerse in un’atmosfera intima, tra ulivi e cielo stellato.

La nuova edizione si distingue per una programmazione ampia e trasversale, capace di spaziare tra diversi generi musicali: dal rock alternativo al post-rock, dal garage al punk, fino alla new wave, indie, blues rock e influenze contemporanee.

Tra gli artisti internazionali in cartellone figurano i Rival Sons, band statunitense nota per la potenza vocale e l’intensità delle chitarre, che nel corso della carriera ha condiviso il palco con Rolling Stones, AC/DC, Guns N’ Roses e Lenny Kravitz. Il gruppo è stato inoltre invitato nel 2025 da Ozzy e Sharon Osbourne al concerto evento “Back To The Beginnin”. In programma anche il duo britannico The Molotovs, già chiamato a esibirsi accanto a nomi come The Libertines, Sex Pistols, Adam Ant e Blondie.

Sul fronte francese, spazio ai Last Train, band protagonista della scena rock europea con l’album “III” (2025), concepito per l’esperienza live e presentato sui principali palchi internazionali, tra cui Hellfest, Rock en Seine, Sziget e Lollapalooza Berlin.

Tra i protagonisti anche Marlon Magnée, cofondatore del gruppo La Femme, che presenterà il suo primo album solista “Dark Star”, in uscita il 6 marzo 2026. Il progetto unisce sonorità rockabilly, punk, cold wave e psychobilly, con un’estetica che mescola elementi anni Sessanta e Ottanta. L’artista è attualmente impegnato in un tour mondiale che farà tappa anche a Beaulieu-sur-Mer.

Il festival accoglierà inoltre Sam Sauvage, vincitore alle Victoires de la Musique 2026 come Révélation masculine, che porterà sul palco il suo primo album “Mesdames, Messieurs !”, caratterizzato da un approccio diretto e intenso, tra tematiche personali e sociali.

Completano la line-up artisti come Max Baby, musicista e produttore attivo tra rock alternativo, pop sperimentale ed elettronica, noto anche per collaborazioni con artisti internazionali e per la co-produzione del brano “melodrama” di Disiz e Theodora, rimasto per 23 settimane in vetta alla classifica Top Singles in Francia.

Tra le nuove proposte figurano Kid Sophie, già bassista e co-compositrice degli Hyphen Hyphen, ora impegnata in un progetto solista tra pop alternativa ed elettronica, e Billie, artista emergente influenzata da dream pop e post-punk, con un nuovo EP in uscita il 1° maggio 2026.

La programmazione include anche nomi della scena locale, tra cui Austern Power, Ken Pop, Magmay e Memphis Mao, contribuendo a valorizzare talenti emergenti e consolidati del territorio.

Les Nuits Guitares - Aftermovie 2018

Les Nuits Guitares si conferma così un appuntamento centrale dell’estate musicale della Costa Azzurra, capace di unire artisti di rilievo internazionale e nuove voci in un contesto unico.

Il festival è prodotto da Allover, società specializzata nell’organizzazione di eventi musicali e culturali, attiva sulla Costa Azzurra anche con manifestazioni di grande richiamo come Plages Electroniques a Cannes e il festival Crossover di Nizza.

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