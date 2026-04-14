Fondazione di Monaco alla CIUP riapre al pubblico con Patrice Ponza e il lancio di “Via Alpina - Mes Alpes intérieures”

Il 2 aprile 2026 la Fondation de Monaco presso la Cité internationale universitaire de Paris (CIUP) ha organizzato il suo primo evento aperto al pubblico dal settembre 2021, segnando la riapertura del grande salone dopo oltre quattro anni di lavori.

L’iniziativa è stata promossa dalla direttrice, Martine Garcia-Mascarenhas, che ha ospitato un incontro con Patrice Ponza, giornalista e sociologo, oggi anche camminatore e scrittore. L’evento ha segnato il lancio in Francia del suo libro Via Alpina - Mes Alpes intérieures (Éditions La Trace), preceduto dal vernissage di alcune fotografie che illustrano l’opera.

Il volume racconta la traversata compiuta da Ponza nell’estate del 2025 lungo la Via Alpina, il più lungo sentiero escursionistico d’Europa. Inaugurato il 21 giugno 2002 grazie a una cooperazione transnazionale, il percorso si estende per circa 2.000 chilometri attraversando otto Paesi — Italia, Slovenia, Austria, Germania, Liechtenstein, Svizzera, Francia e Monaco — con il Principato come punto di arrivo.

Il progetto ha beneficiato del sostegno della Commission internationale pour la protection des Alpes (CIPRA) e unisce dimensioni sportive, naturali e culturali.

L’incontro ha riscosso un’ampia partecipazione, in particolare tra gli studenti residenti alla CIUP. Il dialogo con l’autore ha favorito uno scambio di esperienze significativo, con un’attenzione specifica al tema della salute mentale, centrale nella vita dei circa 12.000 studenti ospitati ogni anno nella Cité, spesso lontani dalle proprie famiglie e dai Paesi d’origine.