Il giardino botanico del Val Rahmeh apre le sue porte alle visite guidate settimanali

Ogni giovedì mattina, dalle 10:15 alle 11:30 (esclusi i giorni festivi), il Jardin botanique du Val Rahmeh propone una visita accompagnata da un giardiniere esperto, alla scoperta di uno dei luoghi botanici più ricchi della Riviera.

Situato in avenue Saint-Jacques a Mentone, il giardino offre un percorso tra storia, paesaggio e biodiversità. Durante la visita i partecipanti possono conoscere l’evoluzione del sito e osservare una collezione vegetale eccezionale composta da circa 1.700 specie e varietà provenienti da aree mediterranee, subtropicali e tropicali.

Il particolare microclima, mite e umido, consente a una vegetazione lussureggiante di svilupparsi tra vasche ornamentali e vialetti ombreggiati da fitte chiome. Il giardiniere accompagna il gruppo illustrando piante rare e notevoli, con curiosità botaniche, cenni storici e informazioni sulle tecniche di coltivazione.

La visita dura circa 1 ora e 30 minuti, si svolge in lingua francese e non richiede prenotazione: il pagamento avviene direttamente in loco.

Tariffe

Intero: 10 €

Ridotto: 8 €

Per ulteriori informazioni, consultare il sito del Muséum national d'Histoire naturelle.