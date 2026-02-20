Mercato del Borrigo a Mentone: ogni lunedì in centro città

Il Mercato del Borrigo, situato in Avenue Cernuschi a Mentone, rappresenta un punto di riferimento per la città, con bancarelle che propongono frutta, verdura e articoli di abbigliamento. Aperto tutto l’anno ogni lunedì dalle 7:30 alle 13:00, il mercato è un’opportunità unica per scoprire i prodotti locali e godere di un’atmosfera vivace e accogliente.

Ristrutturato nel 2016, il mercato ha beneficiato di un’importante riqualificazione che ne ha migliorato la funzionalità e l’attrattiva. Oggi, in fase di ulteriore sviluppo, si prevede un’espansione che arricchirà l’offerta e coinvolgerà ancora di più i residenti e i visitatori della città.

L’ingresso al mercato è gratuito e rappresenta un’occasione perfetta per trascorrere qualche ora tra i colori e i profumi dei prodotti freschi, scoprendo le specialità locali e partecipando alla vita quotidiana di Mentone.

Per informazioni: 04 83 93 70