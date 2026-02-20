Eventi Escursionistici alla 92ª Fête du Citron® a Mentone

Lemon Hike – Passeggiata tra limoneti e panorami mediterranei

Le escursioni Lemon Hike si svolgeranno ogni sabato dal 14 febbraio al 28 febbraio 2026, con orario dalle 14:00 alle 18:00 e ritrovo presso l’Office de Tourisme di Mentone, situato in 8 avenue Boyer.

Questa escursione guidata offre un’immersione tra i paesaggi caratteristici della Riviera francese. I partecipanti percorreranno sentieri costieri e balconate che collegano i borghi collinari, incontrando i tipici limoneti di Mentone e ammirando il contrasto suggestivo tra le scogliere calcaree e le acque blu del Mediterraneo. La passeggiata è pensata per far apprezzare ai visitatori colori, profumi e biodiversità della vegetazione mediterranea, nonché la coltivazione di questo agrume simbolo della città.

Partecipazione:

Adulti: circa 27 €

Bambini (a partire da 7 anni): circa 22 €

Consigliato abbigliamento da escursione e calzature adatte.

Randonnée du Mimosa – Escursione nei valloni del mimosa

il Mimosa Hiking Tour è programmato per i sabati 21 e 28 febbraio 2026 con orario mattutino dalle 09:00 alle 13:00, con ritrovo presso l’Office de Tourisme di Mentone, situato in 8 avenue Boyer, e offriranno una passeggiata guidata alla scoperta dei boschetti di mimosa e dei paesaggi caratteristici della regione.

Questa camminata naturalistica di mezza giornata conduce i partecipanti attraverso i dolci valloni del Pays Mentonnais, alla scoperta dei boschetti di mimosa, pianta simbolica della fioritura invernale mediterranea. Guidati da esperti, i camminatori osserveranno le specie vegetali autoctone e impareranno di più sulla diffusione, gli usi e l’impatto ecologico del mimosa nella regione. Il percorso si snoda su sentieri segnati tra ville affacciate sul mare, offrendo anche scorci panoramici spettacolari.

Partecipazione:

Adulti: circa 27 €

Bambini (a partire da 7 anni): circa 22 €

Si raccomanda equipaggiamento da trekking leggero e abbigliamento adeguato alle condizioni meteo.

Entrambe le escursioni sono parte del ricco programma di attività collaterali alla Fête du Citron®, che comprende sfilate di carri di agrumi, mostre floreali, mercatini artigianali, visite guidate e molti altri appuntamenti culturali e gastronomici lungo tutto il periodo del festival.