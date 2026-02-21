Capodanno Cinese celebrato a Monaco

Tra la centinaia di invitati erano presenti numerose personalità e rappresentanti della diplomazia monegasca e cinese, a testimonianza delle solide relazioni bilaterali tra i due Paesi, il cui 30° anniversario è stato celebrato nel 2025.

Per segnare il passaggio all’anno del «Cavallo di Fuoco», simbolo di un anno ricco di dinamismo ed energia creativa, favorevole ai cambiamenti e proiettato all’azione, le tradizioni culturali cinesi sono state messe in primo piano.

Intorno a una cena appositamente preparata con sapori asiatici, si sono succedute numerose animazioni tradizionali: danze del leone, dimostrazioni di calligrafia, musica di Guzheng (cetra cinese).

Il momento clou della serata è stato, senza dubbio, la splendida sorpresa riservata agli ospiti dagli studenti di mandarino del Collège Charles III e del Lycée Albert Ier.

Molto coinvolti, preparati e guidati dai loro insegnanti, più di 90 studenti, dai più piccoli delle classi di prima media ai più grandi delle classi terminali, hanno partecipato attivamente all’animazione della serata!

Su melodie popolari cinesi, hanno eseguito con grande impegno, energia e successo canti e danze emblematici della cultura cinese, attraverso quadri contemporanei vari, perfettamente coreografati, tra cui una graziosa danza con il ventaglio e una impeccabile dimostrazione di Tai Chi.

Grazie a loro, questa serata del Capodanno Cinese ha incarnato un bellissimo simbolo dei legami tra Monaco e la Cina, offrendo un’elegante e gioiosa dimostrazione dei ponti creati tra le due culture.