Ciné-club “Un film pour en parler”: il Diocèse di Monaco presenta “Victor Victoria” di Blake Edwards all’AGORA

Il Diocèse de Monaco rinnova il suo appuntamento mensile con il Ciné-club “Un film pour en parler”, un’iniziativa che unisce cinema, convivialità e riflessione. Il prossimo incontro si terrà giovedì 26 febbraio 2026, dalle 19 alle 22.30, presso l’AGORA – Maison diocésaine.

Protagonista della serata sarà Victor Victoria (1982), diretto da Blake Edwards e interpretato da Julie Andrews, James Garner, Robert Preston, Alex Karras e Lesley Ann Warren.

La formula dell’iniziativa è ormai consolidata: la serata si apre alle 19 con un momento conviviale, un pasto condiviso a cui ciascuno contribuisce portando qualcosa da mettere in comune. Un’occasione semplice e calorosa per ritrovarsi e creare un clima di amicizia.

Alle 20 è prevista la proiezione del film Victor Victoria, che racconta la storia di Victoria Grant (Julie Andrews), cantante disoccupata la cui vita cambia radicalmente dopo l’incontro con Toddy (Robert Preston), uomo eccentrico e brillante. Grazie al suo aiuto, Victoria assume l’identità di “Victor”, diventando una sensazione nei locali notturni parigini. Il successo arriva rapidamente, ma la situazione si complica – in modo ironico e brillante – quando nella sua vita entra King Marchand (James Garner), gangster di Chicago dal temperamento machista.

Al termine della proiezione, come da tradizione del cine-club, è previsto un breve dibattito che permetterà ai partecipanti di confrontarsi sui temi sollevati dal film, in uno spirito di dialogo aperto e rispettoso.

Il Ciné-club “Un film pour en parler” si conferma così un appuntamento culturale e umano, pensato per offrire non solo cinema di qualità, ma anche uno spazio di condivisione e riflessione.

Un’occasione per trascorrere una serata piacevole tra amici, lasciandosi interrogare dalle storie e dai personaggi del grande schermo.





