Costa Azzurra: alla scoperta del territorio. Cagnes sur Mer (Foto)

Montecarlonews propone luoghi, itinerari, passeggiate alla scoperta del Dipartimento delle Alpi Marittime. Le foto sono di Danilo Radaelli

Pedalata sulla costa: Danilo Radaelli ci accompagna fino a Cagnes sur Mer con vista sull'arco alpino innevato..

Cagnes-sur-Mer
Località simbolo della Costa Azzurra, la cittadina conquistò anche il pittore impressionista Pierre-Auguste Renoir, che qui trascorse gli ultimi dodici anni della sua vita.



Il tessuto urbano si sviluppa in tre aree distinte:

  • Haut-de-Cagnes, borgo medievale arroccato sulla collina, tra vicoli pittoreschi e scorci panoramici;
  • Cagnes Ville, zona moderna, commerciale e residenziale;
  • Cros-de-Cagnes, antico quartiere di pescatori affacciato sulla spiaggia.


I luoghi simbolo: castello, musei e memoria artistica
Tra le principali attrazioni spicca lo Château Grimaldi, fortezza risalente al 1309 e dichiarata monumento storico nel 1948. Oggi ospita il Museo dell’Ulivo e la Donation dedicata alla cantante Suzy Solidor, con una collezione permanente di autoritratti.

Altro punto di riferimento culturale è il Musée Renoir, allestito nella storica residenza dell’artista e custode di dipinti, fotografie e oggetti personali.



Una meta turistica da vivere tutto l’anno

Situata tra Nizza e Antibes, la cittadina ha beneficiato negli ultimi anni di importanti interventi di riqualificazione urbana. Oggi si propone come destinazione turistica completa, capace di unire balneazione, cultura e intrattenimento.

Il clima mite consente infatti di vivere il mare in tutte le stagioni, mentre l’offerta culturale e paesaggistica rende la località adatta a un pubblico eterogeneo, dagli appassionati di storia agli amanti delle vacanze sul mare.

Per visitare i principali siti culturali, il consiglio è di lasciare l’auto nei parcheggi cittadini e utilizzare le frequenti navette urbane.



In questa cittadina di mare il grande Renoir decise di trascorrere i suoi ultimi 12 anni di vita.

Beppe Tassone

