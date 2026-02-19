 / Ambiente

Ambiente | 19 febbraio 2026, 15:15

Fontvieille: avvio della riqualificazione del Jardin du Chemin des Sculptures

Dal 2021, il Jardin du Chemin des Sculptures, situato nel cuore del quartiere di Fontvieille, è stato oggetto di importanti lavori di impermeabilizzazione condotti dall’Amministrazione dei Domini. Interventi resi necessari a causa dello stato delle infrastrutture esistenti.

Vista aerea, Illustrazione: © Grant &amp; Associates

Vista aerea, Illustrazione: © Grant & Associates

La Direzione della Pianificazione Urbana avvia ora la riqualificazione paesaggistica del giardino, progettato dallo studio Grant & Associates. Questo progetto mira a trasformare progressivamente un giardino di passaggio in un vero e proprio luogo di vita, più verde, ombreggiato e meglio adattato agli usi quotidiani.

Un progetto realizzato per fasi
Il cantiere sarà suddiviso in tre aree successive, al fine di garantire la continuità degli usi e limitare l’impatto per i residenti e gli utenti del quartiere. I lavori di riqualificazione inizieranno a febbraio 2026 sulla prima metà del giardino, con consegna prevista entro la fine del 2026.
La riqualificazione proseguirà poi progressivamente sul resto del sito nel 2027 e 2028.
Questa organizzazione a fasi permetterà, in particolare, di mantenere percorsi accessibili durante tutta la durata dei lavori.

Un giardino più naturale e sostenibile
Il futuro giardino darà maggiore spazio alla vegetazione, con una selezione di piante adatta al clima locale e alle sfide del cambiamento climatico, favorendo ombra, frescura e biodiversità. Le scelte di progettazione privilegeranno materiali provenienti da filiere controllate e un approccio rispettoso dell’ambiente. L’obiettivo è creare uno spazio più piacevole, resiliente ai cambiamenti climatici e che contribuisca a una migliore integrazione della natura in città.

Comunicazione informativa durante tutto il cantiere
Un sistema di informazione accompagnerà i lavori per tutta la loro durata. Teli e pannelli installati in loco illustreranno il progetto e i principali principi di riqualificazione. Questi supporti verranno aggiornati nel corso dei lavori per spiegare le diverse fasi della riqualificazione.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium