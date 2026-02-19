Fontvieille: avvio della riqualificazione del Jardin du Chemin des Sculptures

La Direzione della Pianificazione Urbana avvia ora la riqualificazione paesaggistica del giardino, progettato dallo studio Grant & Associates. Questo progetto mira a trasformare progressivamente un giardino di passaggio in un vero e proprio luogo di vita, più verde, ombreggiato e meglio adattato agli usi quotidiani.

Un progetto realizzato per fasi

Il cantiere sarà suddiviso in tre aree successive, al fine di garantire la continuità degli usi e limitare l’impatto per i residenti e gli utenti del quartiere. I lavori di riqualificazione inizieranno a febbraio 2026 sulla prima metà del giardino, con consegna prevista entro la fine del 2026.

La riqualificazione proseguirà poi progressivamente sul resto del sito nel 2027 e 2028.

Questa organizzazione a fasi permetterà, in particolare, di mantenere percorsi accessibili durante tutta la durata dei lavori.

Un giardino più naturale e sostenibile

Il futuro giardino darà maggiore spazio alla vegetazione, con una selezione di piante adatta al clima locale e alle sfide del cambiamento climatico, favorendo ombra, frescura e biodiversità. Le scelte di progettazione privilegeranno materiali provenienti da filiere controllate e un approccio rispettoso dell’ambiente. L’obiettivo è creare uno spazio più piacevole, resiliente ai cambiamenti climatici e che contribuisca a una migliore integrazione della natura in città.

Comunicazione informativa durante tutto il cantiere

Un sistema di informazione accompagnerà i lavori per tutta la loro durata. Teli e pannelli installati in loco illustreranno il progetto e i principali principi di riqualificazione. Questi supporti verranno aggiornati nel corso dei lavori per spiegare le diverse fasi della riqualificazione.