Al Grimaldi Forum il comedy club con il sostegno di Gad Elmaleh e le performance di Kev Adams e grandi nomi della scena francese

Una serata interamente dedicata alla stand-up comedy: martedì 17 marzo 2026 il Grimaldi Forum

Patrocinato da Gad Elmaleh e organizzato dal Grimaldi Forum, l’evento riunisce sul palco un cast di primo piano della scena comica francese. Protagonista della nuova edizione sarà Kev Adams, affiancato da Sophie Loustalot, Majid, David Voinson ed Édouard Deloignon. Cinque personalità diverse, unite dalla capacità di trasformare la quotidianità in materia comica, con stili e sensibilità che spaziano dall’osservazione sociale al racconto autobiografico, fino all’improvvisazione più incisiva.

L’appuntamento si svolgerà nell’atmosfera raccolta dell’Espace Indigo, spazio che favorisce un contatto diretto e immediato tra artisti e pubblico. Sono previsti due spettacoli, alle ore 19 e alle ore 21, per offrire a tutti la possibilità di partecipare.

Il format del comedy club punta su una formula dinamica, in cui ogni artista porta in scena il proprio universo narrativo, alternando monologhi, battute fulminanti e momenti di interazione. Una serata pensata per chi ama l’umorismo contemporaneo e desidera trascorrere un’ora e mezza all’insegna della leggerezza intelligente.

Il biglietto è proposto a tariffa unica di 35 euro, tutte le informazioni e il link per l’acquisto sono disponibili QUI.

Un’occasione per assistere a uno spettacolo di qualità in un contesto prestigioso, con alcuni dei nomi più noti della stand-up attuale.

Il 17 marzo non perdete l’occasione di trascorrere una serata piacevole al Grimaldi Forum, tra risate assicurate e tanto divertimento!