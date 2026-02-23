Forbes Travel Guide: a Monaco The Summit 2026, l’incontro globale tra lusso e viaggio

Dal 24 al 27 febbraio 2026 il Principato di Monaco diventa capitale mondiale del turismo di lusso con The Summit 2026, l’evento su invito organizzato da Forbes Travel Guide, punto di riferimento internazionale per le classificazioni più ambite dell’ospitalità di alta gamma.

La cornice scelta è il prestigioso Forum Grimaldi di Monaco, che accoglie per tre giorni icone dell’hôtellerie, proprietari di strutture di lusso, buyer del settore travel, leader di brand internazionali, media specializzati, oltre a dignitari locali e ospiti di rilievo provenienti da tutto il mondo.

Il summit del travel di lusso

Definito come la conferenza sul viaggio di lusso più glamour e stimolante a livello globale, The Summit rappresenta un momento chiave per l’intero comparto. L’evento offre un programma strutturato su tre giornate, con un’agenda che combina contenuti strategici e occasioni di relazione ad alto livello.

Tra i momenti centrali figurano:

Opportunità di networking mirate con buyer internazionali e media specializzati;

Sessioni di scoperta e approfondimento dedicate alle nuove tendenze del luxury travel;

Conferenze di apertura nell’ambito del Symposium, pensate per ispirare e orientare il dibattito globale;

Esperienze di intrattenimento e gastronomia di classe mondiale.

Nel corso degli anni, il Summit ha ospitato personalità di primo piano del panorama culturale e imprenditoriale internazionale: talenti premiati con Oscar, Tony ed Emmy Awards, autori bestseller, nominati ai James Beard Awards, imprenditori di fama e leader d’opinione. Un parterre che conferma la dimensione trasversale dell’evento, capace di unire industria, creatività e visione strategica.

Il ruolo di Forbes Travel Guide

Fondata nel 1958 con il nome di Mobil Travel Guide, Forbes Travel Guide è oggi l’unico sistema di valutazione indipendente a livello mondiale per hotel di lusso, ristoranti, spa e navi da crociera oceaniche, attivo in oltre 101 Paesi.

Le classificazioni Cinque Stelle, Quattro Stelle e Recommended vengono annunciate ogni anno nel mese di febbraio e i vincitori vengono celebrati ufficialmente proprio durante il Summit. Un momento di riconoscimento che, oltre a premiare l’eccellenza, consolida la reputazione globale delle strutture insignite.

Con The Summit 2026, Monaco si conferma punto di riferimento internazionale per il lusso e l’ospitalità, diventando per tre giorni il centro dell’incontro tra i protagonisti del travel di alta gamma.