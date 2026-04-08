Accreditamento di cinque Ambasciatori: Giappone – Lesotho – Georgia – Montenegro – Panama

Martedì 7 aprile, la signora Isabelle Berro-Amadeï, Consigliere di Governo-Ministro delle Relazioni Esterne e della Cooperazione, ha accolto, nel corso di un pranzo organizzato presso l’Hôtel Hermitage, i nuovi Ambasciatori:

S.E. il signor Suzuki Hideo, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario del Giappone;

S.E. la signora Mafelile Christina Molala, Ambasciatrice Straordinaria e Plenipotenziaria del Lesotho;

S.E. il signor Irakli Kurashvili, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Georgia;

S.E. la signora Dubravka Lalović, Ambasciatrice Straordinaria e Plenipotenziaria del Montenegro;

S.E. la signora Joanna Villarreal Rodriguez, Ambasciatrice Straordinaria e Plenipotenziaria di Panama.

Durante l’incontro, i diplomatici hanno avuto modo di intrattenersi con la Ministra Berro-Amadeï, alla presenza, tra gli altri, del Console Generale onorario del Giappone, dei Consoli onorari di Georgia e Montenegro, nonché dei rappresentanti della Cellula Attrattività e del Monaco Economic Board.

L’occasione ha consentito di approfondire i diversi aspetti delle relazioni di amicizia e cooperazione che il Principato intrattiene con ciascuno di questi Paesi.