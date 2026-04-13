Gli Ambasciatori di Monaco riuniti nel Principato per la Conferenza diplomatica annuale

Il Dipartimento delle Relazioni Esterne e della Cooperazione ha organizzato, nelle giornate dell’8 e 9 aprile 2026, la conferenza annuale dei capi missione del corpo diplomatico del Principato di Monaco.

Ad aprire i lavori è stata Isabelle Berro-Amadeï, Consigliere di Governo-Ministro delle Relazioni Esterne e della Cooperazione, che ha sottolineato l’importanza di questi momenti di confronto sulle priorità della politica estera del Principato, in un contesto internazionale caratterizzato da forti tensioni e profonde incertezze.

In vista della prossima Presidenza del Consiglio d’Europa da parte del Principato, la conferenza ha visto anche l’intervento del Segretario Generale dell’Organizzazione, Alain Berset, che ha analizzato l’attuale scenario geopolitico e il ruolo del Consiglio d’Europa in questo contesto complesso.

Nel corso delle due giornate sono stati affrontati diversi temi di attualità. Tra questi, la protezione delle istituzioni pubbliche, oggetto di una sessione di sensibilizzazione condotta da rappresentanti della Direzione generale della sicurezza interna francese in collaborazione con il Dipartimento dell’Interno.

È stata inoltre presentata la strategia di attrattività del Principato da Ludmilla Raconat Le Goff, Delegato incaricato dell’Attrattività presso il Ministro di Stato. Guillaume Rose, Direttore Generale esecutivo, ha illustrato la riorganizzazione del Monaco Economic Board, che si sta rifocalizzando sul proprio ruolo di camera di commercio.

Un ulteriore tema affrontato ha riguardato gli sforzi messi in campo dai servizi dello Stato per contrastare il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo, presentati da Frédéric Chartier, Coordinatore esecutivo del Segretariato Permanente del Comitato di coordinamento e monitoraggio della strategia nazionale LBC-FT.

La conferenza si è conclusa con un pranzo alla presenza del Ministro di Stato, Christophe Mirmand, e dei Consiglieri di Governo-Ministri.