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Politica | 09 aprile 2026, 12:00

Nomine nel Governo del Principato: Julien Dejanovic alla Direzione dello Sviluppo Economico, Cécile Vacarie-Bernard alla Direzione dell’Habitat

Riorganizzazione interna per rafforzare sviluppo economico, attrattività e politiche abitative del Principato

Palazzo dei Principi di Monaco

Palazzo dei Principi di Monaco

Il Gouvernement Princier de Monaco ha annunciato una serie di nomine all’interno della propria struttura amministrativa, con l’obiettivo di proseguire e rafforzare le politiche di sviluppo economico, attrattività e gestione del settore abitativo.

A partire da lunedì 30 marzo, Julien Dejanovic ha assunto le funzioni di Direttore della Direzione dello Sviluppo Economico, succedendo a Stéphan Bruno. Quest’ultimo, nella stessa data, ha preso servizio presso la Cellula Attrattività.

Parallelamente, Cécile Vacarie-Bernard, attualmente Vice Direttore della Direzione dell’Azione e dell’Aiuto Sociale, sarà nominata Direttrice dell’Habitat a partire da mercoledì 15 aprile.

Queste nomine si inseriscono nella volontà del Governo del Principato di proseguire le proprie azioni a sostegno dello sviluppo economico e dell’attrattività del territorio, consolidando al contempo gli impegni nell’ambito della politica abitativa.

Il Governo ha inoltre espresso ai tre dirigenti i migliori auguri di successo nell’esercizio delle loro nuove funzioni e nello svolgimento delle rispettive missioni.

Redazione

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