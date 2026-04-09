Nomine nel Governo del Principato: Julien Dejanovic alla Direzione dello Sviluppo Economico, Cécile Vacarie-Bernard alla Direzione dell’Habitat

Il Gouvernement Princier de Monaco ha annunciato una serie di nomine all’interno della propria struttura amministrativa, con l’obiettivo di proseguire e rafforzare le politiche di sviluppo economico, attrattività e gestione del settore abitativo.

A partire da lunedì 30 marzo, Julien Dejanovic ha assunto le funzioni di Direttore della Direzione dello Sviluppo Economico, succedendo a Stéphan Bruno. Quest’ultimo, nella stessa data, ha preso servizio presso la Cellula Attrattività.

Parallelamente, Cécile Vacarie-Bernard, attualmente Vice Direttore della Direzione dell’Azione e dell’Aiuto Sociale, sarà nominata Direttrice dell’Habitat a partire da mercoledì 15 aprile.

Queste nomine si inseriscono nella volontà del Governo del Principato di proseguire le proprie azioni a sostegno dello sviluppo economico e dell’attrattività del territorio, consolidando al contempo gli impegni nell’ambito della politica abitativa.

Il Governo ha inoltre espresso ai tre dirigenti i migliori auguri di successo nell’esercizio delle loro nuove funzioni e nello svolgimento delle rispettive missioni.