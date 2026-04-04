Interventi del Governo del Principato al Consiglio Nazionale in seduta pubblica legislativa: tre progetti tra Larvotto e Rainier III

Il Governo del Principato rafforza la propria strategia sulla politica abitativa e la gestione del demanio pubblico, portando all’esame del Consiglio Nazionale tre progetti di legge – n. 1119, 1122 e 1123 – considerati centrali per lo sviluppo urbano e residenziale.

Nel corso della seduta sono intervenuti il ministro delle Finanze e dell’Economia, Frédéric Cottarloda, sul progetto di legge n. 1119, e il ministro dell’Equipaggiamento, Ambiente e Urbanistica, Céline Caron-Dagioni, sui progetti di legge n. 1122 e n. 1123.

Ad aprire l’esame dei provvedimenti è stato il ministro delle Finanze e dell’Economia, Frédéric Cottarloda, che ha illustrato il progetto di legge n. 1119, relativo alla sdemanializzazione nel sottosuolo tra Boulevard Rainier III e via Louis Auréglia.

Il provvedimento è funzionale alla realizzazione dell’operazione immobiliare “Villa La Luciole”, ritenuta strategica per aumentare l’offerta abitativa: “un’importanza particolare […] per la politica rivolta ai cittadini monegaschi”.

Nel dettaglio, la misura consente di liberare una porzione del sottosuolo pubblico necessaria alla costruzione dell’edificio e, in particolare, alla realizzazione dei parcheggi per i futuri residenti.

L’intervento, ha sottolineato il ministro, risponde a un obiettivo condiviso: “permettere la creazione di nuovi alloggi e rispondere ai bisogni dei nostri concittadini”. Dopo una gara pubblica è stato selezionato un raggruppamento incaricato dei lavori, mentre il confronto tra istituzioni e tecnici ha consentito di ottimizzare il progetto.

Correzione tecnica per garantire la sicurezza giuridica

Accanto a questo intervento, il Governo ha presentato il progetto di legge n. 1122, illustrato dal ministro dell’Urbanistica, Céline Caron-Dagioni.

Si tratta di una modifica puntuale alla legge del 2025, necessaria per correggere un “limitato sconfinamento nel sottosuolo pari a 2,81 m²”.

Un adeguamento tecnico che non altera né la superficie né l’equilibrio dell’operazione immobiliare, ma consente di allineare il perimetro alle risultanze degli studi tecnici successivi e di proseguire in sicurezza l’intervento, incluso quello previsto in avenue Hector Otto.

Larvotto Supérieur: 35 alloggi e 94 parcheggi

Più rilevante sul piano operativo è il progetto di legge n. 1123, che prevede la sdemanializzazione di aree pubbliche – tra cui scarpate, marciapiedi e viabilità – lungo il Boulevard du Larvotto.

Il provvedimento permetterà la realizzazione dell’operazione “Larvotto Supérieur”, che comprende:

35 alloggi demaniali

94 posti auto

un data center per Monaco Telecom

Durante il confronto in Commissione è stata valutata anche l’ipotesi di sopraelevazione dell’edificio per aumentare gli alloggi, ma il Governo ha escluso questa possibilità per ragioni urbanistiche: “effetto canyon” e possibili impatti negativi sulla qualità della vita del quartiere.

Vincoli tecnici e tempi

Il progetto tiene conto di numerosi vincoli – morfologia del terreno, dimensioni ridotte e posizione della parcella – che hanno limitato il numero di unità abitative.

Una recente revisione geotecnica ha inoltre classificato l’edificio come “struttura sensibile”, con possibili effetti sul cronoprogramma: la consegna è stimata entro il quarto trimestre del 2028, con un ritardo di circa quattro mesi.

Strategia condivisa

Nel complesso, i tre progetti delineano una linea chiara: incrementare l’offerta di alloggi pubblici ottimizzando l’uso del territorio disponibile, senza compromettere l’equilibrio urbanistico.

Come evidenziato dal ministro Cottarloda, si tratta di interventi che rientrano pienamente in un’azione più ampia: “apportare soluzioni concrete e durature ai bisogni di alloggi demaniali”.

Il Governo ha infine assicurato il massimo impegno nel monitoraggio dei progetti, affinché gli interventi si traducano nei tempi previsti in risultati concreti a beneficio delle famiglie monegasche.

