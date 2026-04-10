Monaco e l’Istituto di Sanremo rafforzano la cooperazione per la promozione del diritto internazionale umanitario

Il Governo del Principato di Monaco riafferma il proprio impegno a favore del rispetto e della promozione del diritto internazionale umanitario (DIU), consolidando il sostegno alle attività di formazione e diffusione portate avanti dall’Istituto di diritto internazionale umanitario di Sanremo.

Da diversi anni, Monaco sostiene il programma formativo dell’Istituto, rivolto in particolare al personale delle forze armate, ma anche ad attori istituzionali e organizzazioni della società civile. La conoscenza del diritto internazionale umanitario è infatti considerata una condizione essenziale per garantirne l’effettiva applicazione.

Fondato nel 1970, l’Istituto di Sanremo accoglie militari provenienti da oltre cento Paesi, offrendo loro percorsi di formazione sia in presenza sia online. Questi programmi consentono ai partecipanti di confrontare le proprie competenze e rafforzare la capacità di rispettare le norme del DIU.

Il rafforzamento della cooperazione si inserisce in un contesto internazionale segnato dall’intensificarsi dei conflitti e dall’aumento delle violazioni del diritto umanitario. In questo scenario, il Comitato internazionale della Croce Rossa ha lanciato nel 2025 un’Iniziativa globale, alla quale Monaco ha aderito, con l’obiettivo di rilanciare l’impegno politico a favore del diritto internazionale umanitario.

«Il rafforzamento di questo partenariato è una dimostrazione concreta della nostra convinzione che la protezione delle persone colpite dai conflitti armati sia essenziale», ha dichiarato Isabelle Berro-Amadeï, Consigliere di Governo-Ministro delle Relazioni Esterne e della Cooperazione.

Sulla stessa linea, il Presidente dell’Istituto di Sanremo, il Generale (ris.) Giorgio Battisti, ha sottolineato come, in una fase storica caratterizzata dall’aumento delle crisi e dei conflitti armati e dall’indebolimento del rispetto dei principi umanitari, la formazione in diritto internazionale umanitario sia più cruciale che mai. Da oltre cinquant’anni, l’Istituto svolge un ruolo centrale nel fornire alle forze armate, alle istituzioni statali e agli attori umanitari le competenze necessarie per l’applicazione effettiva del DIU.

L’accordo tra il Principato di Monaco e l’Istituto di Sanremo è stato rinnovato per una durata di tre anni, con un incremento del contributo destinato a favorire la formazione di rappresentanti provenienti dai Paesi in via di sviluppo sulle norme del diritto internazionale umanitario.