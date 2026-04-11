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Politica | 11 aprile 2026, 15:00

Alain Berset incontra 150 studenti a Monaco: dialogo sulla democrazia europea

All’auditorium del collège Charles III un confronto tra il Segretario Generale del Consiglio d’Europa e i liceali monegaschi sul ruolo dei giovani nella vita democratica.

Incontro di Alain Berset – Segretario Generale del Consiglio d’Europa – con gli studenti delle scuole superiori di Monaco. © Direzione della Comunicazione – Manuel Vitali

Incontro di Alain Berset – Segretario Generale del Consiglio d’Europa – con gli studenti delle scuole superiori di Monaco. © Direzione della Comunicazione – Manuel Vitali

In vista della futura presidenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa da parte del Principato di Monaco, il Segretario Generale Alain Berset ha incontrato giovedì mattina, 9 aprile, circa 150 studenti delle scuole superiori del Principato presso l’auditorium del collège Charles III.

All’incontro erano presenti Lionel Beffre, Consigliere di Governo – Ministro dell’Interno, Gabriel Revel, Ambasciatore e Rappresentante permanente della Principauté de Monaco presso il Consiglio d’Europa, e Jean-Philippe Vinci, Direttore dell’Educazione Nazionale, della Gioventù e dello Sport.

Gli studenti, provenienti dai licei Albert Ier e François d’Assise-Nicolas Barré, hanno partecipato a un momento di confronto dedicato ai temi della democrazia europea e al ruolo della gioventù nella sua tutela e nel suo sviluppo.

L’evento ha incluso la premiazione di un concorso dedicato al Consiglio d’Europa, nel quale i partecipanti sono stati invitati a elaborare un discorso sul contributo dei giovani alla salvaguardia della democrazia in Europa. I lavori hanno evidenziato riflessioni sui mezzi per rafforzare la partecipazione giovanile alla vita pubblica e sui valori fondamentali da difendere, in linea con i principi del Consiglio d’Europa: Stato di diritto, democrazia e diritti umani. I vincitori hanno ricevuto i riconoscimenti dalle mani di Alain Berset e hanno letto i propri interventi davanti al pubblico.

Nel suo intervento, Lionel Beffre ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento dei giovani nella vita pubblica, definendolo un elemento essenziale per la vitalità democratica, e ha ribadito l’impegno del Principato di Monaco a favore dei valori promossi dal Consiglio d’Europa.

La presenza di Alain Berset assume particolare rilievo in un contesto in cui la gioventù è riconosciuta come attore strategico all’interno del Consiglio d’Europa, in particolare dopo la Dichiarazione di Reykjavik.

L’incontro è proseguito con un discorso del Segretario Generale sui principali temi legati alla democrazia contemporanea, seguito da un dialogo diretto con gli studenti. Tra gli argomenti affrontati: la disinformazione, l’impatto dell’intelligenza artificiale, i conflitti in Europa e la crescita dei populismi.

L’iniziativa rappresenta una tappa significativa nel rafforzamento del dialogo europeo e conferma la volontà del Principato di Monaco di porre la gioventù al centro della propria azione, promuovendone l’impegno civico in linea con le priorità del Consiglio d’Europa.

Redazione

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