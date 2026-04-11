Alain Berset incontra 150 studenti a Monaco: dialogo sulla democrazia europea

In vista della futura presidenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa da parte del Principato di Monaco, il Segretario Generale Alain Berset ha incontrato giovedì mattina, 9 aprile, circa 150 studenti delle scuole superiori del Principato presso l’auditorium del collège Charles III.

All’incontro erano presenti Lionel Beffre, Consigliere di Governo – Ministro dell’Interno, Gabriel Revel, Ambasciatore e Rappresentante permanente della Principauté de Monaco presso il Consiglio d’Europa, e Jean-Philippe Vinci, Direttore dell’Educazione Nazionale, della Gioventù e dello Sport.

Gli studenti, provenienti dai licei Albert Ier e François d’Assise-Nicolas Barré, hanno partecipato a un momento di confronto dedicato ai temi della democrazia europea e al ruolo della gioventù nella sua tutela e nel suo sviluppo.

L’evento ha incluso la premiazione di un concorso dedicato al Consiglio d’Europa, nel quale i partecipanti sono stati invitati a elaborare un discorso sul contributo dei giovani alla salvaguardia della democrazia in Europa. I lavori hanno evidenziato riflessioni sui mezzi per rafforzare la partecipazione giovanile alla vita pubblica e sui valori fondamentali da difendere, in linea con i principi del Consiglio d’Europa: Stato di diritto, democrazia e diritti umani. I vincitori hanno ricevuto i riconoscimenti dalle mani di Alain Berset e hanno letto i propri interventi davanti al pubblico.

Nel suo intervento, Lionel Beffre ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento dei giovani nella vita pubblica, definendolo un elemento essenziale per la vitalità democratica, e ha ribadito l’impegno del Principato di Monaco a favore dei valori promossi dal Consiglio d’Europa.

La presenza di Alain Berset assume particolare rilievo in un contesto in cui la gioventù è riconosciuta come attore strategico all’interno del Consiglio d’Europa, in particolare dopo la Dichiarazione di Reykjavik.

L’incontro è proseguito con un discorso del Segretario Generale sui principali temi legati alla democrazia contemporanea, seguito da un dialogo diretto con gli studenti. Tra gli argomenti affrontati: la disinformazione, l’impatto dell’intelligenza artificiale, i conflitti in Europa e la crescita dei populismi.

L’iniziativa rappresenta una tappa significativa nel rafforzamento del dialogo europeo e conferma la volontà del Principato di Monaco di porre la gioventù al centro della propria azione, promuovendone l’impegno civico in linea con le priorità del Consiglio d’Europa.