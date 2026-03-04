Jean-Noël Pancrazi a Monaco: il viaggio della scrittura

La Fondazione Principe Pierre di Monaco invita il pubblico a un incontro con lo scrittore Jean-Noël Pancrazi, in programma lunedì 9 marzo alle ore 18.30 al Théâtre des Variétés. L’autore, insignito nel 2023 del Premio Letterario Principe Pierre di Monaco per l’insieme della sua opera, dialogherà sul tema Il viaggio della scrittura, offrendo una riflessione approfondita sul senso e sul percorso dell’atto creativo.

Scrivere è un viaggio lungo e complesso. Un cammino fatto di entusiasmi e soste inattese, di dubbi, cadute e vertigini, di traguardi ambiziosi talvolta irraggiungibili. Ma dove inizia questo viaggio? Per Pancrazi tutto comincia sui banchi di scuola, con il tema in classe, con il piacere dell’immaginazione e persino con il gusto di deviare dalla traccia assegnata. È lì che prende forma il desiderio di raccontare.

Poi arriva il romanzo. La scelta del romanzo. Ma cos’è, realmente, un romanzo? Per lo scrittore è un lavoro di costruzione rigoroso: fondamenta, architettura, equilibrio. Un cantiere sempre in movimento, in cui occorre scegliere, sacrificare, rimodellare. Il romanzo ha una sua durata, ma anche uno spazio preciso: una geografia narrativa che coincide con il territorio scelto dall’autore.

Accanto alla dimensione romanzesca si affaccia però un’altra esigenza: raccontare la propria storia. Non più romanzi, ma racconti autobiografici. Qui la scrittura si fa più intima e solleva interrogativi delicati: cosa significa svelare se stessi? Dove si colloca il confine tra pudore e impudicizia? Forse, suggerisce Pancrazi, tutto risiede nello stile. Uno stile che può apparire naturale e fluido, ma che spesso è il risultato di infinite revisioni.

Non mancano i momenti di stanchezza, quando affiora la tentazione di fermarsi. Eppure il legame con lettrici e lettori richiama sempre l’autore alla pagina. Un legame fatto di condivisione: il viaggio compiuto insieme attraverso i libri.

Nato il 28 aprile 1949 a Sétif, in Algeria, Jean-Noël Pancrazi pubblica dal 1990 i suoi romanzi presso le edizioni Gallimard. Tra le sue opere più significative figurano Les quartiers d’hiver (Prix Médicis, 1990), Le silence des passions (Prix Valery Larbaud, 1994), Madame Arnoul (Prix du Livre Inter e Prix Albert Camus, 1995), Tout est passé si vite (Grand Prix du Roman de l’Académie française, 2003), La montagne (Prix Méditerranée e Prix François Mauriac, 2012), Je voulais leur dire mon amour (Prix du Roman des Écrivains du Sud, 2018) e il recente Quand s’arrêtent les larmes (2024).

Chevalier de la Légion d’honneur e membro della giuria del Premio Renaudot, Pancrazi è oggi riconosciuto come una delle voci più autorevoli della letteratura francese contemporanea. Il Premio Letterario della Fondazione Principe Pierre di Monaco, assegnatogli nel 2023 per l’intera opera, ne consacra il percorso.

L’incontro al Théâtre des Variétés rappresenta un’occasione privilegiata per ascoltare direttamente lo scrittore e approfondire il suo rapporto con la scrittura, in un dialogo che si preannuncia intenso e ricco di spunti. Un invito a intraprendere, insieme a lui, il viaggio della parola.



