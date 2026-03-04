“Un succès fou”, la commedia di Sébastien Castro in scena al Théâtre Princesse Grace di Monaco

Il Théâtre Princesse Grace di Monaco accoglie martedì 10 marzo alle ore 20:00 lo spettacolo “Un succès fou”, la nuova commedia scritta e interpretata dal drammaturgo e attore francese Sébastien Castro, con la regia di José Paul. Lo spettacolo, della durata di 1 ora e 30 minuti senza intervallo, promette una serata all’insegna del ritmo, dell’umorismo e dei colpi di scena.

Dopo il successo delle precedenti commedie “J’ai envie de toi” e “Une Idée Géniale”, Castro torna in scena con una nuova storia brillante costruita su una serie di situazioni paradossali e incontri inattesi, nel solco della migliore tradizione della commedia contemporanea francese.

Al centro della trama ci sono Simon, Océane e Antoine, tre perfetti sconosciuti che condividono due elementi fondamentali: sono soli e senza soldi. Le loro vite, apparentemente distanti, si incroceranno durante la stessa serata all’interno dello stesso palazzo, ma su tre piani diversi, uno sopra l’altro.

Quella che sembra una semplice coincidenza diventa presto l’innesco di una serie di situazioni imprevedibili: incontri casuali, equivoci e decisioni improvvise porteranno i protagonisti a vivere una notte fuori dall’ordinario. Come se le stelle si allineassero improvvisamente, tutto cambierà nel corso di poche ore.

E forse, proprio quella sera, ognuno di loro riuscirà finalmente ad avere “un successo folle”.

In scena un cast corale composto da Sébastien Castro, Guillaume Clérice, Raïssa Mariotti, Julia Gallaux, Benoît de Meyrignac e Martin de Geoffroy, protagonisti di una commedia dinamica e dal ritmo serrato, costruita su dialoghi brillanti e situazioni comiche che si susseguono senza sosta.

La regia è firmata da José Paul, con Guillaume Rubeaud come assistente alla regia. Il team creativo include Citronelle Dufay per le scenografie, Laurent Béal per le luci, Michel Winogradoff per le musiche e Marie Crédou per i costumi.

Lo spettacolo è prodotto da Une Idée Géniale e Zoda Productions ed è stato presentato in anteprima al Théâtre des Variétés, consolidando l’attesa per questa nuova commedia che promette di conquistare il pubblico con leggerezza, ritmo e ironia.

Con “Un succès fou”, il pubblico del Théâtre Princesse Grace potrà assistere a una serata di teatro divertente, dove coincidenze, desideri e incontri inaspettati dimostrano come, a volte, basti una sola notte per cambiare il corso delle cose.



