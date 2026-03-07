Scène Ouverte al Fort Antoine: giovani talenti alla ribalta

La Direction des Affaires Culturelles di Monaco annuncia l’apertura delle candidature per la quarta edizione della Scène Ouverte – Les Talents du Fort, dedicata ai giovani artisti del Principato. L’evento si terrà venerdì 10 luglio 2026 presso il suggestivo Fort Antoine.

Questa serata offre ai talenti emergenti l’opportunità di esibirsi in condizioni professionali davanti a un ampio pubblico, valorizzando la creatività giovanile in tutti i suoi aspetti. Per la prima volta, la partecipazione sarà accessibile a partire dai 16 anni, in risposta alla crescente richiesta dei giovani residenti nel Principato.

L’iniziativa è rivolta a musicisti, cantanti, danzatori, attori, artisti circensi e DJ, che desiderano presentare la propria candidatura. Gli interessati devono inviare la richiesta entro il 12 aprile 2026, compilando il formulario online disponibile qui.

*Possono partecipare giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni, di nazionalità monegasca, residenti o scolarizzati nel Principato, o comunque legati al Principato stesso.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo email: fortantoine@gouv.mc

La Scène Ouverte – Les Talents del Fort conferma così l’impegno della Direction des Affaires Culturelles nel sostenere la gioventù e promuovere l’arte e la creatività nel Principato, offrendo esperienze formative e visibilità a chi rappresenterà i talenti di domani.