“Ubu Roi” di Alfred Jarry in scena all’Anthéa – Antipolis Théâtre d’Antibes con André Marcon e Mélanie Page

La celebre opera teatrale “Ubu Roi” di Alfred Jarry torna in scena all’Anthéa – Antipolis Théâtre d’Antibes con una nuova produzione diretta da Daniel Benoin. Lo spettacolo vede protagonisti André Marcon e Mélanie Page nei ruoli di Père Ubu e Mère Ubu, affiancati da un cast di attori che propone una rilettura contemporanea di uno dei testi più provocatori della drammaturgia europea.

Scritta nel 1896, l’opera di Alfred Jarry è considerata uno dei capisaldi del teatro moderno. Con il suo linguaggio irriverente e la sua satira grottesca del potere, la pièce racconta l’ascesa di Père Ubu, personaggio ambizioso e caricaturale che, spinto dalla moglie, decide di assassinare il re di Polonia per impadronirsi del trono. Una volta al potere, instaura un regime arbitrario e violento, simbolo delle derive autoritarie e dell’abuso di potere.

La nuova produzione presentata all’Anthéa propone una lettura attuale di questo classico della letteratura teatrale. La regia e l’adattamento sono firmati da Daniel Benoin, mentre la scenografia è realizzata da Christophe Pitoiset insieme allo stesso Benoin. I costumi sono curati da Nathalie Bérard-Benoin e Sophie Visentin, con contributi video di Paulo Correia e musiche di Clément Althaus.

Il cast

Accanto ai protagonisti André Marcon e Mélanie Page, lo spettacolo vede in scena:

Clément Althaus, Gaële Boghossian, Paul Chariéras, Paulo Correia, Benjamin Migneco, Julien Nacache, Pascal Paolini.

Date e orari delle rappresentazioni

Lo spettacolo “Ubu Roi” sarà in scena all’Anthéa – Antipolis Théâtre d’Antibes nelle seguenti date:

sabato 7 marzo alle ore 20:30, martedì 10 marzo alle ore 20:00, mercoledì 11 marzo alle ore 20:30, giovedì 12 marzo alle ore 20:00, venerdì 13 marzo alle ore 20:30, sabato 14 marzo alle ore 20:30, martedì 17 marzo alle ore 20:00, mercoledì 18 marzo alle ore 20:30, giovedì 19 marzo alle ore 20:00, venerdì 20 marzo alle ore 20:30, sabato 21 marzo alle ore 20:30. Tariffe: da 13 a 42 euro.

Gli spettacoli sono programmati alle ore 20:00 o alle 20:30, secondo il calendario della stagione teatrale, con una rappresentazione dedicata alle scuole il 17 marzo alle ore 14:30.

Questa nuova produzione propone una rilettura contemporanea del celebre “Ubu Roi” di Alfred Jarry, un classico della drammaturgia moderna.



