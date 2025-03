All'Auditorium Rainier II di Monaco il concerto benefico "Pouce la vie"

Venerdì 25 aprile alle ore 20 all'Auditorium Rainier III a Monaco la settima edizione del concerto evento a favore della Fondazione Flavien, sponsorizzato da Yvan Cassar e François-Xavier Demaison, "Pouce la vie".

Pouce La Vie è un incontro musicale immaginato da Denis Maccario e Frédéric Vitteaud e sponsorizzato da artisti rinomati che condividono il palco con un gruppo di 10 musicisti e cantanti: Call me Winston - The Tarantino tribute.

Dalla sua creazione nel 2018 da parte della Fondazione Flavien, Pouce la Vie ha avuto l'onore di avere come sponsor gli artisti Jean-Félix Lalanne, Greg Zlap, Louis Chedid e Alex Jaffray. Yvan Cassar, pianista, compositore e direttore d'orchestra, è anche il padrino storico e fedele di ogni edizione dell'evento.

Quest'anno, a fianco dello storico sponsor dell'evento Yvan CASSAR, sarà l'umorista François-Xavier DEMAISON a sponsorizzare l'edizione 2025. I due padrini d'eccezione preparano un programma inedito che «darà il sorriso»: appuntamento per degli sketch di FX e ascolta i migliori successi «feel-good» degli anni 80, messi in musica dai 10 strumentisti e cantanti dell'orchestra Call me Winston.

La serata sarà presentata da Marc Toesca, animatore di radio e televisione.