A Nizza arriva il salone della nautica del futuro: quattro giorni tra innovazione e tutela del mare

Il futuro della nautica passa dalla sostenibilità e dal rispetto degli oceani. Con questo obiettivo nasce Nice Boating Tomorrow Boat Show, il primo appuntamento nautico internazionale interamente dedicato alla navigazione sostenibile, in programma dal 19 al 22 marzo al porto di Nizza.



Il nuovo salone, aperto sia ai professionisti sia al grande pubblico, si propone come una piattaforma per immaginare il mare di domani.

Tecnologie innovative, energie rinnovabili, imbarcazioni elettriche o a idrogeno, digitalizzazione dei porti e nuove modalità di navigazione sono al centro di un settore in piena trasformazione.



Organizzato da Grand Pavois Organisation, l’evento punta a diventare un punto di riferimento internazionale per il mondo della nautica, anticipando le grandi evoluzioni del comparto e promuovendo un approccio più responsabile verso gli ecosistemi marini.





Un laboratorio della nautica sostenibile

Il salone sarà ospitato sul Quai Infernet, nel porto di Nizza, a pochi passi dal nuovo centro congressi OcéaNice, struttura inaugurata nel 2025 per la conferenza delle Nazioni Unite sull’Oceano.



In totale sono attesi circa 10 mila visitatori, una sessantina di espositori e una trentina di barche in acqua.

Il villaggio espositivo si estenderà su oltre 8 mila metri quadrati, tra spazi a terra e pontili sul mare dove sarà possibile anche effettuare prove di navigazione.



Accanto al salone, nelle giornate del 19 e 20 marzo, si terrà un Forum internazionale con circa 200 professionisti del settore tra ricercatori, aziende, progettisti e skipper.



Dal design sostenibile alla ricerca scientifica

Grande spazio sarà dedicato anche alla divulgazione ambientale. Nel programma sono previsti incontri con istituti di ricerca, proiezioni di documentari, workshop e momenti di confronto sulle sfide del mare.



Tra i protagonisti ci saranno gli esperti dell’Institut de la Mer de Villefranche, che proporranno attività di osservazione del plancton e laboratori dedicati alle aree marine protette.



Atteso anche il velista Mathis Bourgnon, vincitore della Mini Transat 2025, che racconterà la sua esperienza con un film e un incontro pubblico.



Non mancheranno temi cruciali come la salvaguardia della posidonia, pianta marina fondamentale per la biodiversità mediterranea, e la protezione dei mammiferi marini, al centro di progetti sostenuti da World Sailing.



Un salone aperto a tutti

Il Nice Boating Tomorrow non sarà solo una vetrina tecnologica, ma anche un evento educativo pensato per famiglie, studenti e appassionati di mare.



Attraverso attività interattive, film e dimostrazioni scientifiche, il pubblico potrà comprendere meglio le sfide ambientali che riguardano gli oceani e scoprire come la nautica stia cambiando per ridurre il proprio impatto sull’ambiente.



Un messaggio chiaro accompagna la prima edizione del salone: il futuro della navigazione sostenibile è già iniziato.





