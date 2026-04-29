Cannes celebra il jazz tra grande schermo e musica dal vivo: una serata da non perdere

In occasione della Giornata internazionale del jazz, Cannes propone un appuntamento culturale che unisce cinema e musica, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva tra immagini e sonorità. Giovedì 30 aprile 2026 alle 18.30 , l’Espace Miramar ospiterà una serata articolata in due momenti, tra approfondimento e spettacolo dal vivo.



L’iniziativa, promossa dal Comune insieme alle associazioni Cannes Université e Cannes Cinéma, si apre con la ciné-conferenza “Jazz e cinema: due linguaggi in sintonia”.

Ospite d’eccezione Laurent Delmas, noto critico e voce di France Inter, che guiderà il pubblico in un viaggio tra spezzoni di film, curiosità e riferimenti storici. Un racconto che mette in luce il ruolo fondamentale del jazz nella costruzione dell’immaginario cinematografico, fin dalle origini della settima arte.





A seguire, spazio alla musica con un doppio concerto che rappresenta due anime del jazz contemporaneo.

Il Kevin Saura Quartet proporrà un sound moderno e dinamico, contaminato da influenze rock, mentre lo Swingarium Acoustique Quartet riporterà il pubblico alle atmosfere del jazz più tradizionale, ispirato all’hard bop.



Un evento pensato per appassionati e curiosi, capace di coniugare divulgazione e intrattenimento in un’unica serata.



Informazioni utili

Appuntamento giovedì 30 aprile 2026 alle ore 18.30 presso l’Espace Miramar di Cannes. Ingresso con biglietto unico di 5 euro, acquistabile direttamente in loco il giorno dell’evento. Per ulteriori dettagli è possibile contattare la Direzione Cultura del Comune di Cannes



