Fairmont Monte Carlo presenta il Brunch di Pasqua 2026 e una raffinata collezione di uova di cioccolato sul rooftop con vista sul Mediterraneo

Il Fairmont Monte Carlo, icona dell’eleganza nel celebre Carré d’Or, annuncia il ritorno del suo attesissimo Brunch di Pasqua, in programma domenica 5 aprile 2026. Affacciato direttamente sul Mar Mediterraneo e sospeso sopra le leggendarie curve del circuito del Gran Premio, l’hotel conferma la propria vocazione a offrire esperienze uniche, con un evento che unisce alta cucina, convivialità e intrattenimento per tutte le età.

Pensato come un pranzo festivo dai sapori primaverili, il Brunch di Pasqua si svolgerà sul suggestivo rooftop panoramico della struttura. Il menu celebra la tradizione con un tocco contemporaneo: protagonista indiscusso sarà l’agnello pasquale, affiancato da un raffinato “bar del pescatore” con selezioni di prodotti di mare e da un ricco assortimento di insalate fresche e stagionali.

Grande spazio sarà dedicato anche alla pasticceria. Il pastry chef Fabrice Didier, insieme al suo team, proporrà una selezione di dolci e creazioni artigianali, culminando in un imponente bar del cioccolato pensato per conquistare soprattutto i più piccoli.

L’esperienza sarà arricchita da musica dal vivo, mentre i bambini potranno partecipare a una giornata interamente dedicata al divertimento, con caccia alle uova, laboratori creativi e attività organizzate da animatori specializzati.

Il Brunch di Pasqua del Fairmont Monte Carlo sarà disponibile al prezzo di 195 euro a persona, con Champagne illimitato incluso, e 60 euro per i bambini dai 6 ai 12 anni.

In occasione delle festività, il Fairmont Monte Carlo presenta inoltre una collezione esclusiva di uova di cioccolato firmata da Fabrice Didier. Tre creazioni d’autore, accomunate da una sottile lavorazione artigianale e da un cuore ricco di dolci sorprese pasquali: l’Uovo Mendiant al cioccolato fondente con frutta secca tostata, l’Uovo Coulant con un mix di cioccolato al latte e fondente e l’Uovo Vibrato dorato, interamente realizzato in cioccolato fondente.

Creazioni di cioccolato disponibili dal 23 marzo al 12 aprile, su ordinazione via e-mail all’indirizzo https://www.fairmont.com/en/hotels/monte-carlo/fairmont-monte-carlo/dining/nobu.restaurant.html oppure telefonicamente al +377 93 30 06 00, con ritiro presso il Lobby Lounge.

Prezzo: da 30 a 34 € ciascuna.

La stagione primaverile al Fairmont Monte Carlo è iniziata anche con la riapertura di Nobu Monte Carlo, avvenuta il 5 marzo dopo la pausa invernale. Il celebre ristorante propone la rinomata cucina giapponese con influenze peruviane dello chef Nobu Matsuhisa e inaugura per la stagione un nuovo Omakase di primavera, un menu degustazione ispirato ai prodotti stagionali e pensato come un vero viaggio sensoriale. Accanto alle novità restano protagonisti i grandi classici Nobu, tra cui Yellowtail Jalapeño e Black Cod Miso.

Chef Nobu Matsuhisa

Nobu Fairmont Monte Carlo

Aperto dal giovedì al lunedì dalle 18:00 alle 22:30

Omakase Signature 135 € – Omakase Monte Carlo 175 €

Cocktail Signature Nobu a partire da 27 €

Per prenotazioni: nobu.montecarlo@fairmont.com / +377 97 70 70 97

Siti Web: https://www.fairmont.com/en/hotels/monte-carlo/fairmont-monte-carlo/dining/nobu.restaurant.html

Instagram : https://www.instagram.com/nobumontecarlo/

Con queste proposte, il Fairmont Monte Carlo conferma il proprio ruolo di riferimento gastronomico nel Principato, offrendo esperienze culinarie raffinate in una delle location più spettacolari della Costa Azzurra.