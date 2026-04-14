Amù riapre il 22 aprile 2026 sul rooftop del Fairmont Monte Carlo: cucina della Riviera e protagonisti gli chef Laurent Smeulders e Fabrice Didier (Foto)

Amù, una delle più recenti destinazioni gastronomiche del Fairmont Monte Carlo, annuncia la riapertura delle sue terrazze per la stagione estiva a partire dal 22 aprile. Situato sul rooftop dell’hotel, il ristorante rende omaggio all’arte di vivere della Riviera con una proposta culinaria solare e generosa, inserita in un’atmosfera elegante e dal fascino romantico.

La stagione si articolerà tra pranzi all’aperto, cene accompagnate da musica, aperitivi serali, brunch domenicali ed eventi speciali, candidandosi come appuntamento di riferimento nel calendario monegasco.

Al centro dell’esperienza gastronomica vi è la cucina della Riviera, protagonista di un percorso che unisce le tradizioni della Costa Azzurra alla cultura mediterranea. Il menu, firmato dallo Chef Esecutivo Laurent Smeulders, valorizza ingredienti locali come gli ortaggi della regione nizzarda – tra cui carciofi poivrade, olive Taggiasche e zucchine – oltre a pesce proveniente da pesca responsabile e pollame allevato a terra. I piatti sono caratterizzati da sapori distintivi come limone confit, maggiorana e tartufo, in un contesto unico affacciato sul Mediterraneo e sui litorali di Monaco, Francia e Italia.

Fairmont Monte Carlo - Amù Monte Carlo - Credit Matias Vargas

L’offerta dolce porta la firma del Pastry Chef Fabrice Didier, che propone dessert classici interpretati con cura e generosità: tiramisù, tarte Tropézienne e mousse al cioccolato pralinato, serviti dal guéridon al piatto.

Tra i momenti centrali della stagione figura l’aperitivo musicale, in programma dal mercoledì alla domenica dalle 18 alle 20. La proposta beverage, curata da Antonio Pepe, include cocktail con e senza alcol arricchiti da sciroppi fatti in casa, accompagnati da specialità come barbajuans, fritto di acciughe, peperoni marinati e pissaladière, il tutto in un’atmosfera animata da musica live.

Il calendario prevede inoltre eventi speciali, tra cui i brunch dedicati alla Festa della Mamma e alla Festa del Papà, rispettivamente il 31 maggio e il 21 giugno. Le due occasioni offriranno un’esperienza completa con buffet di specialità della Riviera, selezioni di carne e pesce alla griglia, formaggi affinati e dessert artigianali, accompagnati da Champagne a discrezione, animazioni per bambini e servizio di parcheggio con valet.

Durante i mesi di luglio e agosto, Amù ospiterà anche le cene dedicate ai fuochi d’artificio, offrendo una posizione privilegiata con vista sul mare e sull’ingresso del Porto Hercule. Le serate includeranno cene a buffet, musica dal vivo e la possibilità di assistere agli spettacoli pirotecnici organizzati dal Principato di Monaco.